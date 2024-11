L'aggressione con ascia machete. Sangue su un treno in Francia: 4 feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

Un’aggressione, forse una rissa, a colpi di ascia e machete. L’ennesimo episodio che scuote la Francia e la sua capitale Parigi, la riprova dell’esistenza di un allarme sicurezza. Come riportato dalla stampa transalpina, questa mattina – attorno alle ore 8.00 – su un treno RER E alla stazione di Ozoir-la-Férrière (Seine-et-Marne)è scoppiata una colluttazione a colpi di ascia e machete. Il bilancio è di quattro feriti, di cui due gravi: uno con una mano mozzata, l’altro con una profonda ferita alla testa.

La linea RER E di servizio suburbano che collega Parigi ai dintorni e l’aggressione ha avuto profonde ripercussioni sul traffico ferroviario. Disagi tra Haussman Saint-Lazare e la stazione di Tournan in entrambe le direzioni. Sul posto sono giunti la polizia, i vigili del fuoco e ovviamente i sanitari. Le autorità sono al lavoro in questi minuti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il movente della brutale colluttazione con ascia e machete.

Intervistato da BFMTV, il portavoce del sindacato di polizia dell'Île-de-France Reda Belhaj ha evidenziato che i protagonisti della rissa sarebbero ragazzi poco più che maggiorenni: "Ciò che spaventa è l'età delle vittime (...) si tratta di individui estremamente giovani, che secondo le descrizioni hanno l'età di studenti universitari" .

Il dibattito sulla sicurezza in Francia è aperto da tempo. Tra baby gang e bande di narcotrafficanti, il Paese è ostaggio della violenza, tanto da spingere il nuovo ministro dell’Interno Bruno Retailleau ad ammettere: “Sembra di essere in America Latina” .

Parole proferite dopo l’ennesimo scontro tra clan, al centro di omicidi, regolamenti di conti e guerriglie da Parigi a Marsiglia, passando per Rennes e Poitiers. Retailleau ha lanciato un appello alla mobilitazione generale, mettendo tra le priorità del suo programma la lotta al traffico di droga.