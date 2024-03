La Francia sotto un attacco hacker senza precedenti. Cosa succede

Francia nella morsa degli hacker. Diversi servizi statali transalpini sono oggetto di attacchi informatici "le cui modalità tecniche sono classiche ma l'intensità non ha precedenti" . Come riportato dall’emittente BFMTV, il governo ha confermato che molti servizi ministeriali sono stati presi di mira a partire dalla giornata di domenica: "Ieri sera è stata attivata un'unità di crisi per mettere in campo contromisure e garantire la continuità dei servizi informatici" , fa sapere Matignon. In questa fase l’impatto degli attacchi è stato ridotto per la maggior parte dei servizi e l'accesso ai siti statali è stato ripristinato, ma sono attesi aggiornamenti a stretto giro di posta: la Direzione interministeriale per il digitale (Dinum) e l’Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei sistemi informativi (Anssi) sono al lavoro per "implementare misure di filtraggio finché questi attacchi non saranno terminati" .

Secondo quanto riferito dall’emittente transalpina, la Francia è vittima di attacchi DDOS Denial of Service, che consistono nel tempestare di richieste un sito fino a metterlo ko e renderlo irraggiungibile. Si tratta di una delle principali minacce informatiche, tale da mandare in tilt aziende e persino istituzioni nel giro di pochi secondi. Nel mirino le caselle di posta, ma non solo. Per il momento non sono disponibili informazioni sulla matrice dell’attacco, anche se già due gruppi – entrambi filo-russi – hanno rivendicato il cyber assalto: il primo è Anonymous Sudan, un team di pirati che prende di mira i paesi occidentali contrari a Mosca, mentre il secondo è il gruppo NoName057(16), anch'esso vicino alla linea di Vladimir Putin.