Francia, auto piomba su un gruppo di bambini: tre sono gravi

È gravissimo il bilancio di un incidente che si è verificato a La Rochelle, nella parte occidentale della Francia. Una vettura è piombata su un gruppo di bambini che si stava spostando in bicicletta per una gita organizzata da un centro ricreativo. Il bilancio parla al momento di 6 feriti, tre dei quali in gravi condizioni.

Alla guida della vettura ci sarebbe stata una donna di 83 anni, che ha perso il controllo del mezzo, una Renault Twingo gialla, e ha investito il gruppo, del quale facevano parte anche due animatori. La stampa locale riferisce che il bambino più grave è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Poitiers, mentre un altro è stato condotto nella stessa struttura ma a bordo di un'ambulanza. Sul posto sono state mobilitate diverse squadre di vigili del fuoco. In base alla classificazione francese, i bambini feriti risultano essere uno in estrema urgenza, due in assoluta emergenza e quattro in relativa urgenza. Hanno tra i 7 e gli 11 e anni e il gruppo era formato da un totale di 12, accompagnati da due adulti.

L'incidente è avvenuto lungo uno dei principali viali della città, al momento chiuso al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi delle autorità, chiamate a ricostruire quanto

avvenuto. La vettura, ferma al centro della carreggiata, riporta evidenti idell'impatto: il frontale è andato distrutto così come il parabrezza.

