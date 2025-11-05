Francia, alla guida di un auto falcia i pedoni e ne ferisce 10: “Ha urlato Allah Akbar”

Grave episodio in Francia, sull'isola di Oléron, dove un uomo alla guida di un'auto ha falciato alcuni pedoni e ciclisti, ferendone almeno 10, quattro dei quali sono in gravi condizioni. È stato arrestato ed è stata aperta un'inchiesta per "tentato omicidio". Il magistrato ha dichiarato che, al momento dell'arresto, l'uomo ha gridato "Allah Akbar". Il sindaco Christophe Sueur ha spiegato che " si tratta di una persona nota, in particolare alla polizia, per i suoi comportamenti non del tutto normali e per i suoi problemi legati all'alcol ".

Si tratterebbe di un 35enne di cui non sono ancora note le generalità e che è stato fermato, secondo quanto riferito dalla polizia, utilizzando un taser. Secondo la tv francese Bmftv, l'uomo dopo aver compiuto l'investimento ha fermato l'auto e ha tentato, invano, di darle fuoco.

Il ministro dell'Interno,, si sta recando sul posto su richiesta del primo ministro. Secondo alcuni testimoni, il 35enne avrebbe condotto deliberatamente l'auto verso i "bersagli", cercando di colpirli.

Articolo in aggiornamento