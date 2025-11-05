Abbonati
Francia, alla guida di un auto falcia i pedoni e ne ferisce 10: “Ha urlato Allah Akbar”

Quattro persone versano in gravi condizioni ed è stata aperta un'indagine per tentato omicidio ma tutte le piste sono ancora aperte

Grave episodio in Francia, sull'isola di Oléron, dove un uomo alla guida di un'auto ha falciato alcuni pedoni e ciclisti, ferendone almeno 10, quattro dei quali sono in gravi condizioni. È stato arrestato ed è stata aperta un'inchiesta per "tentato omicidio". Il magistrato ha dichiarato che, al momento dell'arresto, l'uomo ha gridato "Allah Akbar". Il sindaco Christophe Sueur ha spiegato che "si tratta di una persona nota, in particolare alla polizia, per i suoi comportamenti non del tutto normali e per i suoi problemi legati all'alcol".

Si tratterebbe di un 35enne di cui non sono ancora note le generalità e che è stato fermato, secondo quanto riferito dalla polizia, utilizzando un taser. Secondo la tv francese Bmftv, l'uomo dopo aver compiuto l'investimento ha fermato l'auto e ha tentato, invano, di darle fuoco.

Il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez, si sta recando sul posto su richiesta del primo ministro. Secondo alcuni testimoni, il 35enne avrebbe condotto deliberatamente l'auto verso i "bersagli", cercando di colpirli.

Articolo in aggiornamento

