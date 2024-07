Ceyla, sequestrata e uccisa a 6 anni dal compagno della madre. Francia sotto choc

Ascolta ora 00:00 00:00

Orrore in Francia, dove una bimba di soli sei anni è stata ritrovata morta dopo tante ore di ricerche: la piccola Celya era infatti scomparsa e la speranza di tutti era quella di recuperarla ancora in vita. Purtroppo così non è stato, e gli agenti della polizia locale hanno provveduto ad arrestare il compagno della madre della bambina, ritenuto il principale sospettato.

La scomparsa e l'allarme

Secondo quanto riferito dalla stampa francese, Celya è scomparsa nel corso della giornata di ieri, venerdì 12 luglio, a Saint-Martin-de-l'If, zona di Rouen. Tutto è cominciato con una richiesta d'aiuto partita dalla madre della piccola. Rivolgendosi alle forze dell'ordine, la donna aveva raccontato di essere stata accoltellata dal compagno e di essere riuscita a scappare, uscendo di casa. Non era però stata in grado di portare con sé la bambina, rimasta nell'abitazione con l'uomo. L'allarme è scattato intorno alle 18 di ieri, ma quando la polizia ha raggiunto il posto, l'abitazione era deserta. Sono quindi partite le ricerche, che hanno coinvolto anche la popolazione locale.

Sono stati mobilitati più di un centinaio di gendarmi della Senna Marittima e sono arrivati altri uomini dai dipartimenti vicini. Mobilitati anche una squadra cinofila e un elicottero. La gendarmeria francese ha inoltre diffuso un'immagine segnaletica dell'uomo nella speranza che qualcuno potesse riconoscerlo: " Uomo di 42 anni, 1.80 m, corporatura molto magra, capelli castani, occhi azzurri, viaggiava a bordo di una Golf blu scuro immatricolata 7189 WM 76 ", è quanto riportava il messaggio, correlato di foto.

Mentre la madre di Celya veniva trasportata in ospedale per essere medicata (la donna non avrebbe riportato lesioni gravi) le ricerche sono andate avanti tutta la notte, arrivando purtroppo al terribile esito.

Il drammatico ritrovamento

Dopo ore di disperate ricerche, la drammatica notizia. Il Ministero della Giustizia ha annunciato il ritrovamento del corpo senza vita della piccola Celya all'una di questa di notte. Il procuratore di Rouen ha poi dato ulteriore conferma intorno alle 6.00 di stamani, venerdì 13 luglio. Il cadavere della bambina era abbandonato in un bosco, nei pressi del luogo in cui era stata ritrovata la macchina del 42enne.

L'uomo è statostamani ed è considerato il principale sospettato della scomparsa e della morte di Celya. Secondo quanto riferito dai quotidiani francesi, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine.