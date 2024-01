Freddato dai sicari il pm che indagava sull’assalto alla tv in Ecuador

Sale ancora la tensione in Ecuador, dove è stato ucciso a colpi di arma da fuoco César Suárez, il pubblico ministero che stava indagando sull'aggressione di un gruppo di narcotrafficanti nelle strutture di TC Televisión lo scorso martedì 9 gennaio. Stando alle ricostruzioni, il magistrato è stato colpito da colpi di arma da fuoco mentre guidava il suo veicolo lungo un viale della città di Guayaquil, centro nevralgico della guerra dell'Ecuador contro le bande di narcos.

Pare che l'assalto sia avvenuto pochi minuti dopo che il magistrato ha lasciato il suo ufficio all'interno del complesso della polizia giudiziaria. I sicari l'hanno seguito e poi l'hanno aggredito all'altezza di un incrocio. Il funzionario aveva interrogato i tredici detenuti della presa violenta della stazione televisiva. L'evento, come riferiscono i media locali, ha portato alla dichiarazione di conflitto armato interno da parte del presidente Daniel Noboa. Il procuratore generale, Diana Salazar, ha deplorato l'omicidio del pubblico ministero e ha detto che non si fermerà la lotta contro i gruppi della criminalità organizzata.