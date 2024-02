Fuga radioattiva su un aereo proveniente da Zurigo, paura a Barcellona

Per fortuna si è concluso solo con un grande spavento l'episodio di fuoriuscita di materiale radioattivo avvenuto all'interno di un aeromobile atterrato all'aeroporto Josep Tarradellas Barcellona-El Prat.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, i fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, martedì 20 febbraio, a bordo di un mezzo della compagnia Swiss Air proveniente da Zurigo. I responsabili dell'aeroporto spagnolo sono stati costretti a intervenire intorno alle ore 10.20 locali e quindi a isolare il mezzo a causa di una presunta fuoriuscita di materiale radioattivo da una valigia contenente forniture mediche che si trovava nella stiva dell'aereo.

Le squadre per le emergenze aeree e gli specialisti in radiologia sono stati convocati al Terminal 1 dell'aeroporto El Prat, alcune zone del quale sono state interdette ai passeggeri per precauzione. Sempre a scopo precauzionale, i 5 operai che lavoravano nel magazzino al momento della scoperta della presunta fuoriuscita di materiale radioattivo sono stati condotti in ospedale per effettuare degli accertamenti.

Dopo la segnalazione, i 134 passeggeri e i 5 membri dell'equipaggio del volo Swiss Air da Zurigo a Barcellona sono stati inizialmente costretti a rimanere a bordo dell'aeromobile prima di essere fatti sbarcare a terra e quindi isolati in una stanza dell'aeroporto. Sembra che nessuno di essi, stando almeno a quanto comunicato prontamente dalla portavoce del governo della Catalogna, Patricia Plaja, abbia subito delle conseguenze.

Sull'incidente hanno operato a lungo i vigili del fuoco, intervenuti con ben 13 squadre con l'obiettivo primario di rendere sicura la zona per il pubblico. Il lavoro non è ancora finito invece per gli esperti di radiologia, che dovranno effettuare una serie di analisi sul materiale e valutare eventuali rischi per la salute.

La società Aena, che gestisce l'aeroporto di El Prat, ha dichiarato ai media locali che i controlli scattati facevano parte del protocollo previsto per casi del genere. Ha precisato inoltre che l'incidente è stato di "minore entità" e che non vi sono danni alle infrastrutture dell'aeroporto a seguito della fuoriuscita segnalata. Il centro regionale di coordinamento degli interventi di emergenza ha dichiarato: "Il piano per le allerte di tipo radiologico è stato attivato questa mattina a causa di una sorgente radioattiva individuata all'interno di un aereo".