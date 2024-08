Un errore di conio che vale 2mila euro: scoperta una rara moneta della regina

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli appassionati di numismatica di tutto il mondo sono in fermento dopo la scoperta di una nuova moneta rara che vede come protagonista la scomparsa regina Elisabetta II. Si tratta di una moneta commemorativa realizzata in Australia in onore dei vigili del fuoco, e pare che questo particolare esemplare abbia un difetto di conio che in poco tempo ha fatto schizzare il suo valore alle stelle.

La moneta Firefighter

Alcuni anni fa in Australia è stato deciso di coniare una moneta speciale in onore di quei pompieri che affrontarono la furia degli incendi boschivi scoppiati nel 2019. Un anno terribile per il territorio australiano, che vide tantissimi volontari e professionisti al lavoro per tentare di arginare le fiamme. La moneta da 2 dollari del 2020, denominata Firefighter, è stata realizzata proprio per ricordare le gesta di quegli uomini e quelle donne che lottarono per tutelare la loro nazione. In uno dei due lati, la moneta presenta proprio l'immagine di alcuni vigili del fuoco, con una fiamma rossa al centro, mentre nell'altro lato si trova l'effige della regina Elisabetta.

A quanto pare, in almeno un caso documentato, ci sarebbe stato un errore di conio. Esiste infatti una moneta in cui la fiamma, invece di trovarsi dalla parte del vigili del fuoco, è stata impressa sul volto della defunta regina. Ed è proprio questa moneta che sta facendo impazzire gli appassionati.

Una nuova moneta rara

Matthew Thompson, esperto della Thompsons Coins and Collectables, ha mostrato ai media australiani l'incredibile rarità. A quanto pare la moneta è stata scoperta per caso da un uomo che, andato a fare rifornimento di benzina, una volta ricevuto il resto, si è ritrovato con due dollari davvero strani in mano. La fiamma colorata, infatti, si trovava sul volto della Sovrana, e non sull'immagine dei vigili del fuoco. Da qui la decisione di farla esaminare da un esperto.

Si è quindi scoperto che si tratta di un raro errore di conio, noto come "errore del bersaglio". L'errore, spiegano gli esperti di numismatica, si verifica quando il disegno della fiamma, che avrebbe dovuto trovarsi tra i due pompieri, finisce invece sul volto della regina. Sembra che un difetto del genere sia già stato verificato da Downies Collectables, che ha valutato quel pezzo 5.950 dollari australiani, ossia 3.612 euro. In quel caso, però, si trattava di una moneta che non era stata immessa nel circolo.

Il pezzo trovato dall'uomo, invece, fa parte delle monete circolanti e può presentare dei segni d'usura,

quindi dovrebbe avere un valore inferiore. Si parla di circa. Scatta dunque la corsa per cercare altre di queste monete. Ad oggi non sappiamo quante ne siano state prodotte con il medesimo errore.