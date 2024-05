Il Boeing 737 esce di pista nel decollo e prende fuoco. Paura a bordo a Dakar

Si sono vissuti momenti di terrore in Senegal a causa di un problema verificatosi durante le fasi di decollo di un Boeing 737-300 dall'aeroporto Blaise Diagne di Dakar: il velivolo, per cause ancora sconosciute e da determinare in fase di indagine, ha improvvisamente sbandato, finendo fuori dal tracciato e terminando la propria corsa nella boscaglia che circonda la pista.

Stando a quanto riportato dalle autorità, i fatti si sono verificati nelle prime ore del mattino di oggi, giovedì 9 maggio. A bordo del volo della Air Sénégal operato da TransAir e diretto a Bamako, in Mali, c'erano in tutto 85 persone, tra cui 79 passeggeri, due piloti e quattro membri dell'equipaggio. L'incidente è avvenuto intorno all'una del mattino, e ha causato, secondo le dichiarazioni del ministro dei trasporti senegalese El Malick Ndiaye, undici feriti, di cui quattro in gravi condizioni. Non è stato segnalato invece, quantomeno per il momento, alcun decesso. Viste le dinamiche dello schianto, a seguito del quale le autorità hanno disposto la chiusura dell'aeroporto Blaise Diagne, le conseguenze sarebbero potute essere decisamente molto peggiori.

Nelle immagini riprese da alcuni dei presenti si vede una donna in preda al panico fuggire dal relitto del velivolo, mentre dal motore sinistro del Boeing fuoriescono delle fiamme in grado di rischiarare il cielo notturno di Dakar. In alcuni filmati realizzati dopo lo spegnimento del rogo è possibile vedere l'aeromobile a terra con un evidente buco proprio nel motore sinistro, completamente ricoperto di schiuma antincendio.

"Il nostro aereo ha appena preso fuoco" , ha scritto il musicista maliano Cheick Siriman Sissoko in un post su Facebook che mostrava i passeggeri terrorizzati saltare giù dagli scivoli di emergenza mentre le fiamme avvolgevano il lato sinistro dell'aereo.

"Il piano di emergenza è stato attivato dalle autorità aeroportuali non appena l'informazione è stata loro comunicata" , ha spiegato in una nota lo scalo, "pertanto, tutti i servizi di emergenza dell'aeroporto sono stati mobilitati per l'evacuazione dei passeggeri e la loro assistenza" . I feriti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale, mentre il resto dei passeggeri sono stati ospitati da un albergo.

La Boeing, che già sta vivendo un momento particolarmente difficile, si trova quindi ad aggiungere due episodi alla già lunga lista di problemi verificatisi sui suoi mezzi, l'ultimo dei quali in Senegal è avvenuto appena ventiquattro ore dopo l'incidente ad Istanbul.

Qui un aereo cargo 767 operato dal servizio postale americano FedEx ha infatti effettuato undopo un malfunzionamento al carrello anteriore, che non si era aperto a sufficienza per consentire al pilota di completare la manovra in sicurezza.