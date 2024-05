Guasto al carrello e l'atterraggio d'emergenza per il Boeing 767. Video choc da Istanbul

Paura all'aeroporto di Istanbul dove un Boeing 767 della FedEx è malamente atterrato sulla pista, strisciando sulla parte anteriore fino a produrre anche delle scintille. A quanto pare il velivolo cargo aveva avuto dei seri problemi al carrello, cosa che verrà presto verificata dal personale competente. Per fortuna, nonostante il grande spavento, non si sono registrati dei feriti.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, l'episodio si è verificato nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 8 maggio. Il volo della FedEx era decollato stamani dall'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, ma poco prima dell'atterraggio il pilota ha informato la torre di controllo dell'aeroporto di Istanbul che il Boeing 767 aveva degli evidenti problemi al carrello anteriore, che non si era aperto quando dovuto. A quel punto è stato dato l'allarme e tutti a terra si sono preparati, mentre il personale della torre di controllo ha guidato chi si trovava in cabina di pilotaggio per aiutarlo nelle delicatissime fasi di atterraggio.

Sono stati momenti di forte tensione ed è stato impossibile evitare il brusco atterraggio in pista. Il velivolo, infatti, non ha visto ammortizzare la sua messa a terra ed è stato costretto a strisciare per diversi metri sulla parte anteriore, provocando anche scintille e fumo. Alla fine, però, tutto è andato per il meglio. Ad attendere l'aereo e il personale presente a bordo c'erano già i vigili del fuoco e le squadre di soccorso.

Una volta atterrato, l'aereo è stato circondato e messo in sicurezza. Si è provveduto immediatamente a far uscire tutto il personale, mentre i pompieri hanno usato la schiuma così da eliminare sul nascere qualsiasi principio di incendio. La pista su cui è atterrato l'aereo è stata chiusa e in un secondo momento il velivolo è stato trainato via, ha dichiarato Abdulkadir Uraloğlu, ministro dei Trasporti e delle infrastrutture della Turchia, pubblicando anche un video dell'incidente.

La polemica su Boeing

Non sono ancora note le cause del guasto che ha interessato l'aereo della FedEx. La stessa FedEx ha rilasciato una nota ufficiale in cui informa che si sta coordinando con le autorità investigative e che " fornirà ulteriori informazioni non appena saranno disponibili ". Chiaramente questo incidente punta ancora i riflettori sulla Boeing, che di recente è al centro di polemiche per problemi riscontrati nei suoi aerei.

Lunedì scorso la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha aperto un'indagine sulla compagnia.