Furto al Louvre, fermati due sospettati: "Ladri su commissione, uno stava per volare ad Algeri"

Sono state fermate due persone nelle indagini sul furto di gioielli al Louvre, avvenuto domenica scorsa. Lo si apprende dalla stampa francese, in particolare Le Parisien. Il fermo è avvenuto nell'ambito di un'operazione di polizia scattata ieri sera. Secondo le prime informazioni i due sospettati farebbero parte della banda di 4 persone che, utilizzando un montacarichi, ha rubato 9 preziosi gioielli della Corona francese dalla Galerie d'Apollo.

I due uomini fermati, stando alle informazioni diffuse dal quotidiano parigino, sono originari della Seine-Saint-Denis, la banlieue nord di Parigi. L'operazione è scattata all'improvviso, dopo che gli inquirenti, che sorvegliavano da giorni i due individui, si sono resi conto che uno dei due stava per fuggire all'estero, a quanto sembra in Algeria. Lo hanno pedinato e l'arresto è scattato all'aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle.

Subito dopo, il complice è stato fermato, sempre nella regione di Parigi. Si tratta di due pregiudicati, noti alla polizia per furti. Si tratterebbe di ladri esperti, il loro profilo è quello di esecutori di colpi su commissione.

I due arrestati sono stati trasferiti nei locali della brigata anticrimine, il fermo potrà durare fino a 96 ore. L'inchiesta prosegue per identificare gli altri complici e l'organizzazione che ha messo in moto l'operazione per un colpo spettacolare che ha avuto risonanza mondiale.