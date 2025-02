Gérard Depardieu ancora nei guai. Accusato di frode fiscale aggravata e riciclaggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Già sotto processo per violenza sessuale, non finiscono i guai per l'attore Gérard Depardieu, al centro di una nuova indagine dove è sospettato di aver falsamente dichiarato la propria residenza in Belgio dal 2013 per eludere il fisco francese.

La notizia

Il caso è stato riportato dal'Afp che spiega come per lui sia arrivata una nuova indagine per frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro in Francia con il sospetto di aver falsamente dichiarato la propria residenza in Belgio dal 2013 per eludere il fisco francese. Sempre secondo l'agenzia l'indagine avviata dalla Procura finanziaria, nasce da alcune "soffiate" che hanno portato a diversi interrogatori e anche alcune perquisizioni nel Maine-et-Loire di Parigi e in Belgio.

Da quanto si apprende gli inquirenti stanno cercando di stabilire se la dichiarazione di residenza dell’attore in Belgio fosse falsa e se l'attore abbia pagato regolarmente le tasse in Francia dal 2013. Nel 2012 Depardieu aveva dichiarato che si sarebbe trasferito nella cittadina belga di Nechin, nel confine francese, per protestare contro l’imposta sul patrimonio introdotta dal presidente di allora, il socialista François Hollande. Quella decisione però aveva scatenato aspre critiche in Francia e l’attore aveva anche minacciato di rinunciare alla cittadinanza francese.

Il processo per violenza sessuale

Mentre quest'ultima accusa e al momento un'ipotesi investigativa, sono invece una certezza gli altri processi nei quali è coinvolto. Aperto è un procedimento per violenza sessuale e il prossimo 6 marzo la Corte d'appello di Parigi dovrà pronunciarsi sulle contestazioni presentate dagli avvocati di Depardieu. Secondo l'accusa l'attore avrebbe aggredito sessualmente due donne, mentre erano sul set di un film girato nel 2021.

Il processo è iniziato a ottobre 2024, ma rinviato per cinque mesi per tutelare le condizioni di salute del divo francese, aggravatisi per il diabete e i problemi cardiaci.

La procura di Parigi intanto, ha chiesto un nuovo dibattimento contro di lui, a seguito della denuncia di un presunto stupro ai danni dell'attrice, risalente al 2018, ma che Depardieu ha sempre negato di aver commesso.