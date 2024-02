Il Gala della Festa di Primavera tra innovazione e tradizione

La Cina è ufficialmente nell’anno del drago: ieri era infatti il Capodanno cinese, la ricorrenza più importante per il Paese asiatico che viene festeggiata in ogni parte del mondo. Cenoni, celebrazioni e riti di ogni tipo fino al 24 febbraio, giorno della Festa della Lanterna. Ma Capodanno cinese significa anche Gala della Festa di Primavera, l’evento annuale prodotto e trasmesso da China Media Group (CMG): milioni di persone in tutto il mondo si sono riunite con le loro famiglie per trascorrere una serata all’insegna della tradizione ma anche dell’innovazione.





Ideato per la prima volta nel 1983, il Gala della Festa di Primavera è il programma televisivo più visto in Cina e quest’anno sono stati battuti tutti i record: alle 2.00 del 10 febbraio la copertura mediatica totale ha raggiunto 1,42 miliardi di persone, un aumento del 29 per cento rispetto a dodici mesi fa. In crescita anche il numero di spettatori sui nuovi media: basti pensare ai 420 milioni di visualizzazioni streaming, un aumento su base annua del 57,58 per cento e un primato per il terzo anno di fila. Successo anche sulle piattaforme social, con oltre 16 miliardi di interazioni, il 60 per cento in più rispetto al 2023.

L’edizione 2024 del Gala della Festa di Primavera ha annoverato musica, risate e arti tradizionali, senza dimenticare magie e acrobazie. Tra le novità più interessanti l’extended reality (XR) e la tecnologia immersiva capace di migliorare l’esperienza visiva dei telespettatori. Il programma della serata ha previsto la promozione della cucina cinese tra tradizione e diversità, la danza dei tamburi con abiti tradizionali ma anche lo spettacolo “New Year Brocade”, che ha combinato in modo creativo musica e tecnologia trasformando i simboli rappresentativi dell’antica Cina in uno spettacolo affascinante. Lo show ha infatti messo in scena una “sfilata di moda antica” in cui i personaggi sembravano emergere direttamente dai dipinti. Intrecciando elementi tradizionali e moderni, ha dato nuova vita a motivi culturali che durano da millenni e ha esaltato l'estetica orientale.







Grandi performance che hanno catturato l’occhio dei telespettatori, con tecniche di ripresa innovative, anche grazie all’aiutino dell’intelligenza artificiale, capace di creare un’esperienza visiva unica nel suo genere. Ma il merito del successo va alla costruzione dello spettacolo, basato sulla narrazione dedicata alle persone comuni, alle loro sfide quotidiane e ai loro momenti di felicità. Emblematico il progetto “Il Gala della Festa di Primavera ti aspetta”, nato per invitare gli influencer cinesi allo show. Dagli chef ai pensionati, passando per i poliziotti e gli atleti, si sono avvicendate persone molto diverse per raccontare le proprie storie nel cortometraggio “Our Spring Festival Gala” mostrato in apertura, un messaggio di speranza per un futuro migliore.

Per celebrare l’anno del drago, CGTN ha organizzato il contest “Loong Year Loong Dance” per invitare il pubblico a connettersi con la cultura e lo spirito festivo della Festa di Primavera attraverso la danza, creando un ponte tra comunità diverse tramite il linguaggio universale del bello. La sfida social ha ottenuto ottimi riscontri: hanno partecipato candidati da 68 Paesi diversi. Un trionfo su tutta la linea, di cui sono emblematici i dati riguardanti l’estero: i contenuti relativi al Gala hanno ottenuto 649 milioni di visualizzazioni, mentre i video hanno toccato quota 210 milioni di views. CGTN ha trasmesso il gala a livello globale attraverso i suoi canali in lingua inglese, spagnola, francese, araba e russa, nonché su nuove piattaforme multimediali disponibili in 68 lingue, collaborando con oltre 2.100 media in 200 paesi e regioni. Cifre alla mano, oltre 3.000 canali in 90 città dei sei continenti hanno trasmesso dal vivo il Gala della Festa di Primavera.