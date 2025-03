Gérard Depardieu a processo: dovrà rispondere alle accuse di molestie e violenza sessuale

Ascolta ora 00:00 00:00

Il giorno della prima udienza è arrivato: l'attore francese Gérard Depardieu si è presentato questa mattina al tribunale di Parigi per il processo dove è accusato di aver compiuto abusi e molestie sessuali su due donne nel corso delle riprese del film "Les Volets verts" ("Le persiane verdi") nel 2021. Il 76enne ha sempre negato ogni tipo di illecito respingendo in ogni momento le accuse che pendevano nei suoi confronti.

Quali sono le accuse

Il primo round, quindi, prende il via oggi dopo il rinvio nell'ottobre 2024 per motivi di salute di Depardieu. Oggi dovrà rispondere sui presunti palpeggiamenti a un'assistente alla scenografia di 54 anni e nei confronti di un'assistente alla regia di 34 anni. I pm sostengono che la molestie figurerebbero anche in commenti osceni e palpeggiamenti inappropriati anche di fronte la troupe che lavorava al film. L'avvocato di una delle due querelanti, Carine Durrieu Diebolt, ha dichiarato a radio France Info che la sua cliente " sta aspettando con calma l'esito del caso " perché le accuse sarebbero concrete. Diebolt ha spiegato che anche altre quattro donne sarebbero state aggredite sessualmente da Depardieu e che prenderanno parte al processo in qualità di testimoni.

Il legale: "Tutte falsità"

L'avvocato di Depardieu, Jeremie Assous, ha dichiarato alla stampa che tutte le accuse nei confronti del suo assistito " sono false " e che la difesa in tribunale servirà per spiegare ai giudici come si sono svolti i fatti " come una questione prioritaria. È quello che faremo ", ha dichiarato il legale alla radio francese Rmc. " Saremo in grado di dimostrare in modo imparziale, obiettivo e incontestabile che tutte le accuse sono bugie ". Intanto, prima dell'inizio del processo alcuni attivisti si sono radunati fuori dal tribunale eseguendo una coreografia di danza su una musica techno intonando: " Violenza sessista, sistema giudiziario complice ". Assous ha ricordato che l'attore porta quattro bypass cardiaci e soffre di diabete, ma un medico esperto nominato dal tribunale ha dichiarato che è idoneo a sostenere il processo.

Con l'udienza di oggi è la prima volta che uno degli attori più importanti e conosciuti non soltanto in Francia viene processato con le accuse di violenza sessuale.

È già successo però, che Depardieu venisse accusato pubblicamente o con denunce formati visto che nel corso della sua carriera è già accaduto oltre 20 volte ma i casi sono stati archiviati o per assenza di prove o per prescrizione. Un caso a parte quello relativo all'attrice francese Charlotte Arnould che lo accusò di due stupri che sarebbero stati commessi nell'agosto 2018.