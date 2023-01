Attacco choc sul treno in Germania: due morti accoltellati. Arrestato l'assalitore

Due morti e cinque feriti. È il bilancio di un attacco all'arma bianca avvenuto nel tardo pomeriggio su un treno regionale nel nord della Germania. E' avvenuto tra Kiel e Amburgo, nei pressi della località di Brokstedt. Gli agenti sono intervenuti all'arrivo del convoglio in stazione del centro, a circa 60 chilometri a nord di Amburgo, e hanno arrestato l'assalitore. Secondo quanto riportato dalla Bild si tratterebbe di un rifugiato.

L'attacco sul treno

Il bilancio dell'assalto è stato confermato dal ministro dell'Interno Sabine Sütterlin-Waack. Da una prima ricostruzione fornita dalla polizia, un uomo ha attaccato i passeggeri poco prima delle 15, prima che il treno arrivasse nella stazione di Brokstedt nella regione dello Schleswig-Holstein.

Al momento non conosciamo il movente dell'attacco. La polizia ha soltanto fatto sapere che è avvenuto mentre il treno si stava avvicinando alla stazione di Brokstedt, una piccola comunità di circa 2.000 persone a nord di Amburgo e a sud di Kiel.

Un sospetto è stato arrestato. La stazione di Brokstedt è stata chiusa per consentire ai servizi di emergenza di continuare il loro lavoro sul posto. Le forze dell'ordine stanno indagando per capire che cosa è avvenuto. Non sono del tutto chiari né i motivi o le ragioni sospette delle azioni dell'aggressore, né le condizioni ufficiali dei feriti. Sono in azione nove ambulanze, tre medici di emergenza e un elicottero di soccorso da Amburgo. Quando è stato arrestato, il sospettato aveva ferite alle mani che si sarebbe provocato da solo.

L'identikit dell'assalitore

Secondo la testata tedesca, l'autore sarebbe un rifugiato. In un primo momento si pensava potesse trattarsi di un uomo proveniente dalla Siria. Le indiscrezioni più recenti parlano invece di un palestinese di Gaza. Una portavoce del Viminale ha affermato che l'arrestato avrebbe tra i 25 ei 40 anni.

Al momento è in ospedale, sorvegliato dalla polizia. Impossibile leggere l'età sul certificato fittizio, un permesso di soggiorno temporaneo, che l'uomo aveva con sé. Motivo: il documento era macchiato di sangue.

Welt ha invece scritto che si tratterebbe di un uomo di 33 anni di origine palestinese, la cui nazionalità non sarebbe ancora stata ancora chiarita. Pare che Ibrahim A. sia arrivato in Germania nel 2014, abbia vissuto prima nel Nord Reno-Westfalia e poi nello Schleswig-Holstein, e che abbia ricevuto protezione sussidiaria nel 2016. In passato l'uomo sarebbe stato fermato più volte dalla polizia per reati sessuali e violenti. Risulterebbe essere stato in custodia fino a una settimana fa.

Le testimonianze

I testimoni oculari hanno inoltre raccontato che sul treno è scoppiato il panico. " Un passeggero ha iniziato ad aggredire con un coltello le persone intorno a se durante il viaggio da Kiel ad Amburgo nell'espresso regionale, ferendo almeno cinque persone e uccidendo due persone ", ha detto un portavoce della polizia federale.

Un passeggero ha dichiarato al West Coast News di trovarsi in prima classe sul treno. " All'improvviso, altri due passeggeri sono corsi fuori. Ho preso le mie cose e sono corso dietro di loro. Poi ho attraversato l'intero treno, c'erano da quattro a sei vagoni e c'erano tracce di sangue ovunque. Ho visto un totale di cinque feriti portati via in ambulanza ", ha raccontato.