Germania, l'aereo è difettoso e la ministra ecologista resta a piedi

Ore roventi in Germania e non soltanto per le temperature estive. La ministra degli Esteri, Annalena Baerbock, è stata costretta ad abbandonare la visita programmata in Oceania - era attesa in Australia, Nuova Zelanda e Fiji - a causa dei problemi del suo aereo di Stato. Una figuraccia clamorosa per Berlino, tanto da spingere molti commentatori a parlare apertamente di " umiliazione " in diretta mondiale. Ma non è tutto: non si tratta di un caso isolato, esistono infatti almeno altri due precedenti.

La figuraccia della Germania

La ministra Baerbock è partita da Berlino nella giornata di domenica, ma un problema meccanico relativo ai flap del suo Airbus A340 ha costretto i piloti a una sosta forzata ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Nella notte di lunedì il nuovo decollo, nuovamente fallito a causa del persistente malfunzionamento. Come evidenziato dal Guardian, l'aereo è stato costretto a rientrare ad Abu Dhabi. Sia nel primo che nel secondo tentativo, l'Airbus A340 ha scaricato un pieno di carburante per garantire un atterraggio in sicurezza: motivo di chiaro disagio per la ministra, paladina del ramo ecologista.

"Abbiamo provato di tutto: purtroppo è logisticamente impossibile continuare il mio viaggio indo-pacifico senza l’aereo difettoso. Questo è più che seccante" , lo sfogo della rappresentante della Germania nel mondo in un post su X. Come anticipato, i media tedeschi hanno stigmatizzato senza mezzi termini la brutta figura, che "rischia di screditare la reputazione del Paese" . Sotto pressione per quanto accaduto, il ministero della Difesa ha definito il mezzo "al livello tecnico di una rispettabile compagnia aerea" , precisando che farà parte dei velivoli che verranno sostituiti: "Posso dirvi che gli A340 saranno dimessi tra il prossimo mese di settembre e la fine del 2024" , le parole di un portavoce.

Wir haben alles versucht: leider ist es logistisch nicht möglich, meine Indo-Pazifik-Reise ohne den defekten Flieger fortzusetzen. Das ist mehr als ärgerlich. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) August 15, 2023

I precedenti