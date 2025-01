Germania, uomo fa irruzione in fabbrica e spara: due morti e un ferito grave. Killer in fuga

immagine di repertorio

Un uomo armato e con il volto coperto ha fatto irruzione nell'azienda Hänel - a Bad Friedrichshall nel Baden-Württemberg, sud della Germania - e ha aperto il fuoco. Il bilancio è di due morti e di un ferito grave. Stando a quanto riferito dalla Bild, le vittime sarebbero dipendenti della ditta. La tragedia si è consumata nel pomeriggio, verso le 17:45. L'assassino si è poi dato alla fuga e, almeno per il momento, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Fin da subito è partita la caccia all'uomo: la polizia ha risposto con un grosso contingente di uomini; sono stati attivati anche un elicottero e la Sek, la squadra per le operazioni speciali. Sono stati istituiti dei posti di blocco lungo le strade della città. Per ora si ritiene che l'omicida abbia agito da solo, dunque senza il supporto di complici. Gli agenti hanno portato fuori dall'edificio i dipendenti dell'azienda Hänel e li hanno interrogati in una vicina stazione di servizio. La loro versione dei fatti, unita a una serie di dettagli, potrebbe aiutare gli investigatori a identificare il killer e a fermarlo prima che metta in pericolo altre vite.

" Sono in corso le ricerche. Al momento non vi è alcun pericolo per la popolazione ", ha assicurato la polizia. Il sindaco Timo Frey si è detto profondamente scosso e turbato per quanto accaduto. La fabbrica è a conduzione familiare: produce ingranaggi di precisione da oltre 50 anni.

dovranno chiarire le esatte dinamiche della vicenda, magari grazie anche alle possibili immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza installate sul posto in cui si è verificato il dramma.