“Gesù è palestinese”. È bufera sulla scritta apparsa a Times Square

A Times Square è apparso un messaggio che sta facendo discutere: in uno degli schermi è apparsa la scritta "Gesù è palestinese". È stato finanziato dall'American-Arab Anti-Discrimination Committee (Adc) in caratteri neri su uno sfondo verde brillante. Adeb Ayoub, direttore esecutivo nazionale dell'organizzazione arabo-americana, ha affermato che l'ente no-profit affitta spazi pubblicitari a Times Square dall'inizio di quest'anno, con messaggi diversi che ruotano ogni settimana. Il tema di fondo del cartellone pubblicitario è "America First", ha spiegato, con l'obiettivo di incoraggiare le persone a riconoscere un terreno comune tra le comunità arabe e musulmane e i cristiani negli Stati Uniti durante il " periodo di maggiore affluenza a New York City ".

Al Post ha poi spiegato che " ci sono molte più somiglianze tra arabi, musulmani e cristiani in questo Paese di quanto altri vogliano farci credere, e c'è una paura della cultura e della religione comune. La maggior parte degli americani in questo Paese è cristiana e la culla del cristianesimo è la Palestina. Se la gente vuole andare avanti e indietro e discuterne, allora bene, il cartellone ha scatenato il dibattito ". Alla domanda se il suo gruppo contestasse il fatto che Gesù fosse ebreo, Ayoub ha risposto che " Gesù vive in ognuno di noi " e che l'argomento era " oggetto di interpretazione ". Un nuovo cartellone pubblicitario dell'Adc, affisso questa settimana, dichiara: " Gesù direbbe 'abbattete quel muro‘ '". Ayoub ha affermato che un nuovo cartellone pubblicitario apparirà a Times Square per la notte di Capodanno.

L'ADC si definisce un'organizzazione "di base" e Il suo slogan recita: " Veramente arabo, pienamente americano ".

Ma sono finanziati dall'Arabia Saudita e secondo i loro contestatori promuovono narrazioni antistoriche. La più ampia critica che viene mossa per l'installazione di Times Square è che è stato usato il verde di