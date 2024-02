Ghana, chi si identifica come Lgbt rischia fino a tre anni di carcere

Stretta “anti-gay” in Ghana. Il Parlamento di Accra ha approvato un nuovo disegno di legge che prevede il carcere fino a tre anni per chi si identifica come membro della comunità Lgbt e pene fino a dieci anni di carcere per chi promuove e difende i diritti arcobaleno. Il testo è stato proposto da una coalizione di cristiani, musulmani e capi tradizionali e ha ottenuto il via libera ieri. Ostacolati tutti i tentativi di sostituire le pene detentive con servizi alla comunità.

Come evidenziato dalla Bbc, la legge entrerà in vigore solo dopo la ratifica del presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo. Il numero uno del Paese africano si era già espresso sulla legge, sottolineando di essere disponibile a dare la sua approvazione solo con l’appoggio della maggioranza dei cittadini ghanesi, ma c’è anche un altro aspetto da non sottovalutare: il suo mandato scadrà a dicembre e un attacco frontale alla comunità Lgbt potrebbe minare la sua reputazione a livello internazionale.

In Ghana i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso erano già punibili con una pena fino a tre anni di carcere, anche se nessuno è stato incriminato di recente. Ora gli attivisti arcobaleno temono una caccia alle streghe e molti potrebbero essere costretti a nascondersi. Il capo del programma delle Nazioni Unite per la lotta contro l’Aids (Unaids), Winnie Byanyma, non ha utilizzato troppi giri di parole: “Se il disegno di legge sui diritti sessuali umani e i valori della famiglia ghanese diventasse legge, aggraverebbe la paura e l’odio, potrebbe incitare alla violenza contro i connazionali ghanesi e avere un impatto negativo sulla libertà di parola, sulla libertà di movimento e sulla libertà di associazione. Ostacolerebbe l’accesso ai servizi salvavita e metterebbe a repentaglio il successo dello sviluppo del Ghana” . Per Amnesty International, invece, il disegno di legge “pone minacce significative ai diritti e alle libertà fondamentali” .