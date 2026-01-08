Finisce nell'occhio del ciclone il borgomastro di Berlino, Kai Wegner, scoperto a giocare a tennis poche ore dopo l'inizio del blackout che ha messo in ginocchio la parte sud-ovest della capitale tedesca. Ancor più grave, tuttavia, è il fatto che in un premo momento Wegner abbia mentito, affermando di essere rimasto tutto il giorno al telefono per seguire l'evolversi della situazione. Mentre è stato poi accertato che dalle 13.00 alle 14.00 di sabato il Borgomastro avrebbe giocato a tennis con la sua compagna, che è anche parte del governo della città-Stato, la senatrice responsabile per l'educazione Katharina Guenther-Wuensch, della Cdu. La vicenda rischia anche di mettere in ombra il successo vantato da Wegner di aver ripristinato la totalità della rete elettrica con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni. Wegner ha provato a giustificarsi, sostenendo di aver bisogno di una pausa per "liberare la mente" e che il suo telefono era attivo, in modo da essere sempre raggiungibile.

È sembrata una pezza peggiore del buco: sul borgomastro piovono critiche dall'opinione pubblica, dalla stampa e anche dagli alleati della Spd. "Non ha compreso la portata dell'intera vicenda", ha dichiarato il socialdemocratico Walter Momper, ex borgomastro di Berlino, all'agenzia di stampa tedesca Dpa. Anche la senatrice all'Economia di Berlino Franziska Giffey lo ha criticato: "non riesco a capirlo del tutto. Sto riscontrando reazioni molto irritate da parte della popolazione" e aggiungendo "posso solo dire che io avrei gestito la situazione in modo diverso". Sempre l'agenzia di stampa Dpa ha anche ricordato alcuni simili precedenti: dalle risate di Armin Laschet nel corso della visita agli alluvionati del 2021, che secondo alcuni gli cosò la cancelleria, alle vacanze dell'allora ministra della famiglia Anne Spiegel nel 2022, che portò alle sue dimissioni. Nella città-Stato dio Berlino si voterà a settembre e Kai Wegner dovrebbe guidare nuovamente la Cdu, che poer il momneto difende in modo compatto il Borgomastro.

L'interruzione di corrente è stata causata sabato mattina da un presunto incendio doloso da parte di un gruppo estremista di sinistra. Berlino ha dichiarato lo stato di emergenza e ha chiesto l'assistenza dell'esercito federale. La situazione è stata interamente risolta nella giornata di mercoledì.