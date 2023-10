Giovane calciatore perde la gamba per salvare il suo cane: "È la mia famiglia, lo rifarei"

Sono bastati pochi istanti per cambiare in modo radicale la sua vita, mettendo fine al sogno di diventare un calciatore, ma la scelta che ha determinato questa svolta inattesa e dolorosa la rifarebbe senza alcun rimpianto pur conoscendone le pesanti conseguenze: e questo per il fatto che magari anche grazie a quella decisione, presa in una frazione di secondo, il suo amato cane è ancora vivo.

La storia commovente di David González, calciatore colombiano di 19 anni, sta facendo il giro del web, ed è lo stesso protagonista della vicenda a raccontarla sui suoi profili social e a condividere le varie fasi della sua riabilitazione, divenuta necessaria a seguito dell'amputazione della gamba destra. Si tratta delle conseguenze di un incidente che il giovane ha avuto nel tentativo di salvare la vita al suo amico a quattro zampe, che rischiava di essere investito da un camioncino.

David stava camminando su un marciapiede quando, nel tempo di un battito di giglia, il cane sfugge al suo controllo e corre in mezzo alla strada. Il giovane calciatore si lancia al suo inseguimento e svolta l'angolo, trovandosi di fronte un camioncino che sopraggiungeva sulla carreggiata. L'animale con un guizzo riesce a evitare l'impatto, ma al 19enne non va altrettanto bene: l'autista non può frenare in tempo e lo travolge.

Il ragazzo viene trasportato d'urgenza in ospedale, e quando si risveglia riceve la terribile notizia: i medici dovranno amputargli l'arto inferiore destro. Ciò nonostante non si perde d'animo e decide di mettercela tutta per riprendersi dal trauma e dai postumi dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto. Il difficile percorso viene condiviso coi suoi followers su Tik Tok, dove David mostra i progressi fatti col tempo e col duro impegno: dopo sei mesi di fisioterapia, ora il giovane può fare a meno della sedia a rotelle, riesce a camminare con l'ausilio delle stampelle e ad utilizzare una speciale bicicletta. E tutto questo senza lasciarsi vincere dallo sconforto né perdere il sorriso, dato che il suo gesto lo riferebbe senza alcun rimpianto.