Global Sumud Flotilla: "Le nostre navi fermate da motoscafi israeliani"

"Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti "israeliani", i quali, puntando laser e armi d'assalto semiautomatiche, hanno ordinato ai partecipanti di spostarsi a prua e di mettersi a quattro zampe. Le comunicazioni delle imbarcazioni sono interrotte ed è stato lanciato un SOS". È quanto comunica la Global Sumud Flotilla.

Il Times of Israel, citando fonti di sicurezza, riporta che la Marina israeliana ha iniziato a intercettare la flottiglia di attivisti diretta verso la Striscia di Gaza per sfidare il blocco navale israeliano. Creta, dove secondo i dati di tracciamento si trovano le imbarcazioni della Flotilla, dista centinaia di miglia nautiche da Israele.

Nei tentativi precedenti la Marina israeliana aveva intercettato le imbarcazioni molto più vicino alle coste di Gaza.

"Ci stanno chiamando dalla Flotilla, sono stati intercettati vicino a Creta da motoscafi che si sono identificati come militari israeliani".

Lo spiega il deputato di Avs Marco Grimaldi, che durante un evento a sostegno della Flotilla è stato informato in diretta da Maria Elena Delia, portavoce dell'iniziativa umanitaria. La Flotilla, spiega Grimaldi, "è in contatto con la Farnesina".