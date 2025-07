Regno Unito, tutti i voli in tilt per un guasto tecnico: cosa è successo

I voli aerei della Gran Bretagna sono andati in tilt per oltre mezz'ora a causa di un guasto tecnico con un temporaneo blocco dei decolli: lo ha fatto sapere dall'autorità dell'aviazione civile precisando che l'intoppo è stato successivamente risolto, le normali operazioni sono in fase di ripresa ma che restano numerosi ritardi da smaltire. Come invece fa sapere il National Air Traffic Service (Nats, l’operatore del controllo del traffico aereo), il malfunzionamento si è verificato nel suo centro di controllo a Swanwick, dalle parti di Londra.

La nota di Gatwick

Per garantire la sicurezza dei passeggeri sono stati limitati gli aeromobili in volo: l’aeroporto di Gatwick ha comunicato che il problema ha interessato i voli in partenza da tutto il Regno Unito e verso qualsiasi destinazione. Dopo una mezz'ora dall'aver emesso l’allerta iniziale, l’agenzia ha annunciato che gli ingegneri stavano risolvendo la problematica. In ogni caso, quanto accaduto ha coinvolto " centinaia di migliaia di persone " in un autentico "caos" nel pieno delle vacanze estive come viene riferito dai media britannici.

Blocchi nei grandi aeroporti

Il primo allarme generalizzato è stato diffuso da Nats nel primo pomeriggio odierno dopo una serie di segnalazioni di decolli fermi e di passeggeri che sono rimasti bloccati in svariati aeroporti del Regno Unito: da Gatwick a tutti altri della capitale Londra (Heathrow, Stansted e Luton) per arrivare anche agli aeroporti di Manchester, Liverpool, Edimburgo, Birmingham e numerosi altri. Se è vero che inizialmente fosse sconosciuta la natura del problema con i tecnici già a lavoro per ripristinare il tutto, successivamente è arrivata la precisazione del cessato allarme e la ripartenza di alcuni voli.

La nota della Nats

Anche se il blocco è durato circa mezz'ora, i disagi si faranno sentire anche nelle prossime ore con un inevitabile accumulo di ritari: Nats ha rivolto un messaggio di scuse a tutti i passeggeri, invitandoli a informarsi e sottolineando di non poter dire al momento dire quante ore serviranno prima di una " ritorno delle operazioni alla piena normalità ". " I nostri ingegneri stanno lavorando alacremente per risolvere il problema il più rapidamente possibile. Stiamo collaborando strettamente con le compagnie aeree per contribuire a ridurre al minimo i disag i". L'autorità ha dichiarato di non essere in grado di dire quanto tempo ci vorrà prima che la situazione possa tornare pienamente alla normalità.

Gli avvisi delle compagnie aeree

A confermare i disservizi sono state anche le più importanti compagnie aeree: la British Airways ha precisato che " la grande maggioranza " dei suoi voli ha avuto conseguenze a causa di un problema che " è interamente al di fuori del nostro controllo " con le scuse con i propri utenti e la promessa di impegnarsi a fare di tutti per accelerare una ripresa generalizzata " di tutti i viaggi al più presto possibile ".

In maniera simile, sono stati emessi altri comunicati come nel caso diche ha invita i propri clienti - turisti e viaggiatori vari - a controllare lo stato dei rispettivi voli nelle prossime ore.