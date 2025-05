"Grave incidente": cosa è successo alla nuova nave di Kim

Ascolta ora 00:00 00:00

I media statali hanno parlato di un " grave incidente ". Cosa è successo in Corea del Nord? Un fatto inaspettato e bizzarro che ha mandato su tutte le furie Kim Jong Un. Durante la cerimonia del varo di un nuovissimo cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate della Marina militare, una culla di trasporto si sarebbe staccata prematuramente e alcune sezioni del fondo della nave da guerra sarebbero rimaste schiacciate compromettendo l'equilibrio del m ezzo. L'incidente, che ha provocato il danneggiamento dell'imbarcazione – la seconda della sua classe realizzata da Pyongyang - è avvenuto nel porto orientale di Chongjin ed è stato raccontato dalla Korean Central News Agency (Kcna).

Un guasto alla nuova nave di Kim

I media ufficiali nordcoreani non hanno chiarito se l'incidente abbia causato vittime tra i membri dell'equipaggio della nave. Kim, che era presente alla cerimonia, ha definito l'episodio un " atto criminale dovuto a un'assoluta negligenza ". Gli " errori irresponsabili " degli ufficiali coinvolti, ha aggiunto il presidente nordcoreano, saranno affrontati durante la riunione plenaria del Comitato centrale del Partito del Lavoro, in programma il mese prossimo. La citata Kcna ha attribuito la responsabilità del disastro a " un comando inesperto e negligenza operativa ". Ma non ci sono, tuttavia, soltanto i danni materiali a preoccupare la leadership del Paese.

Già, perché Kim, che ha ordinato che la nave venga restaurata nel giro di poche settimane e che coloro che erano coinvolti nella progettazione vengano ritenuti responsabili dell'incidente, è stato chiaro nell'affermare che l'episodio " ha danneggiato gravemente la dignità e l'orgoglio della nostra nazione in un istante ". La Bbc ha comunque fatto notare che è insolito che la Corea del Nord renda pubblici gli incidenti locali, anche se in passato lo ha fatto diverse volte.

Lo scorso novembre, per esempio, i media nordcoreani hanno descritto l'esplosione a mezz'aria di un satellite militare, avvenuta sei mesi prima del resoconto, come un " gravissimo fallimento " e ha criticato i funzionari che avevano " condotto i preparativi in modo irresponsabile ". Nell'agosto 2023, lo Stato ha attribuito un altro lancio satellitare fallito a un errore nel sistema di imbastitura di emergenza.

Cosa succede adesso

L'incidente è avvenuto poche settimane dopo che la Corea del Nord aveva presentato un nuovo cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate sulla costa occidentale del Paese, un colosso dei mari teoricamente equipaggiato per trasportare oltre 70 missili. Kim aveva definito la nave in questione una " svolta " nella modernizzazione delle forze navali del Paese e aveva affermato che sarebbe stata schierata all'inizio dell'anno prossimo.

Nel frattempo, stando a quanto riferito dall'esercito sudcoreano, la Corea del Nord ha lanciato numerosi missili da crociera nel Mar Cinese Meridionale.

L'agenzia di stampa Yonhap, con sede a Seoul, ha scritto che i Capi di Stato Maggiore congiunto (JCS) hanno dichiarato di aver rilevato i lanci intorno alle 9 del mattino (ora locale) dall'area di, nella provincia di Hamgyong meridionale. Si tratta dell'ultimo lancio missilistico di Kim, dopo il test di numerosi missili balistici a corto raggio nel Mar Cinese Meridionale risalenti allo scorso 8 maggio.