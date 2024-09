Greta Thunberg arrestata a Copenaghen: protestava per la guerra di Gaza

Ascolta ora 00:00 00:00

La nota attivista svedese che si batte per i cambiamenti climatici, Greta Thunberg, è stata arrestata questa mattina dalla polizia di Copenaghen perché protestava con altri studenti contro la guerra sulla Striscia di Gaza. La manifestazione si è svolta dentro e fuori l'Università della capitale danese.

Il messaggio di Greta

Con un messaggio riportato dal quotidiano Ekstra Bladet che per primo ha dato la notizia, Thunberg avrebbe scritto che lei e gli studenti si trovavano nell'edificio amministrativo universitario e che la polizia " è stata chiamata, ha fatto irruzione violentemente nell'edificio in tenuta anti-sommossa". "Stanno sfrattando tutti mentre parliamo ", ha sottolineato, alludendo al fatto che i manifestanti venivano allontanati. Secondo i media danesi, l'attivista e alcuni studenti hanno occupato alcune delle aule per protestare contro la cooperazione dell'Università di Copenaghen con le università dello Stato ebraico. Al momento del fermo, Greta indossava una kefiah bianca e nera sulle spalle.

Police arrested activist Greta Thunberg in Copenhagen, Denmark during a protest against Israel’s extermination war in Palestine. The 21-year-old Thunberg, along with a group of about 20 other activists, blocked entrances to buildings at Copenhagen University, leading to a series… pic.twitter.com/RWVE2U38b0 — red. (@redstreamnet) September 4, 2024

L'arresto di altri manifestanti

La polizia danese ha confermato che, assieme aThunberg, sono stati arrestati anche altri cinque partecipanti: la protesta era cominciata anche sui social, in particolare Instagram, dove il "Gruppo studenti contro l'occupazione" aveva scritto, prima dell'arrivo della polizia, che non avevano intenzione di lasciare l'area " finché l'Università di Copenaghen non porrà fine alla cooperazione con le università israeliane". I loro propositi sono ovviamente decaduti quando sono giunte sul posto le forze dell'ordine. Un giornalista del quotidiano danese presente sulla scena ha riferito che i manifestati erano circa una ventina e che non ci sono feriti.

Chi si trova in stato di fermo, tra cui Greta Thunberg, sarà interrogato prima di un probabile rilascio. " È troppo presto per dire qualcosa su quanto accaduto all'interno dell'università" , ha informato l'ufficio stampa della polizia danese. Non sono stati resi noti, invece, i nomi degli altri arrestati ma " si sospetta che abbiano forzato l'edificio e bloccato l'ingresso", fanno sapere fonti dell'Afp.

Quanto accaduto quest'oggi affonda radici già nella scorsa primavera quando molti dimostranti filo-palestinesi avevano messo in pedi accampamenti in numerose università europee e americane per la protesta contro i bombardamenti a Gaza.