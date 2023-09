Groenlandia, nave incagliata nell'artico: "I soccorsi solo venerdì"

La nave da crociera Ocean Explorer si è incagliata lunedì 11 settembre nel nord-ovest della Groenlandia, nella zona del parco nazionale di Alpefjord. Secondo il comandante Brian Jansen del Jac (Comando congiunto dell’Artico danese) “ nessuno a bordo è in pericolo e non è stato segnalato alcun danno ”. Il The Guardian ha riportato che sull’imbarcazione di lusso vi sono circa 206 passeggeri e l’equipaggio.

“ Prendiamo molto sul serio questo incidente ”, ha dichiarato l’ufficiale in una nota. “ Le nostre unità di soccorso sono lontane e il tempo può essere molto sfavorevole ”. Il vascello della marina danese più vicino si sta dirigendo verso il sito, ma al momento dell’incidente si trovava a circa 2.200 chilometri di distanza. Potrebbe arrivare a destinazione solo venerdì 15 settembre.

Le autorità si sono messe in contatto con un’altra nave da crociera presente nella zona, a cui è stato chiesto di rimanere nelle vicinanze per fornire eventuale assistenza. Il Comando danese sperava nell’alta marea, ma anche questa non è riuscita a disincagliare l’Ocean Explorer. “ A prescindere da ciò, la cosa più importante per noi è che tutti si mettano in salvo ”, ha concluso il comandante Jensen.

L’imbarcazione, lunga oltre 104 metri, batte la bandiera delle Bahamas ed è di proprietà dell’Ulstein Group di Ulsteinvik, una città della Norvegia meridionale. La zona in cui si trova, il Parco nazionale del nord-est della Groenlandia, è la riserva naturale più a nord del mondo e la più grande. La sua estensione è pari a 972.001 chilometri quadrati e supera quella della maggior parte degli Stati. È stata fondata nel 1974 e successivamente espansa nel 1988. È famoso per i suoi ghiacciai, come il Gully e il Sefstrøm, e per la presenza di branchi di buoi muschiati che si aggirano lungo le coste. È stato il primo parco nazionale del Regno di Danimarca e rimane tutt’oggi l’unico presente in Groenlandia.

Questo vasto territorio ha una popolazione di appena 57mila persone e gode di uno stato di semi-autonomia rispetto alla corona di Copenaghen. Ogni anno, attrae turisti desiderosi di ammirare i suoi paesaggi e le distese di ghiaccio che coprono la maggior parte dell’isola.