Un guanto di lattice nella pizza: il video choc sui social

Un guanto trovato all'interno dell'impasto della pizza: qualcosa di inimmaginabile, ma che invece è realmente accaduto. Non solo. A rendere ancora più inquietante la notizia è il fatto che di episodi come questo ne sarebbero accaduti parecchi, basta leggere le testimonianze lasciate da alcuni utenti sui principali social network.

Il caso in Canada

A segnalare la terribile scoperta è stato un utente di TikTok residente in Canada, per la precisione a Ontario. Nel filmato condiviso sul social cinese si vede il malcapitato esaminare una pizza appena consegnata e ancora contenuta nel cartone.

È stata un'autentica fortuna che l'utente si sia accorto che qualcosa non andava nella sua pizza prima di mangiarla. Il guanto è ben inserito all'interno dell'impasto, e solo una piccola parte blu emerge dal condimento. Scavando fra funghi, mozzarella e pomodoro, il protagonista di questa singolare vicenda fa l'agghiacciante scoperta, trovando un guanto in lattice blu intero ben inglobato nell'impasto della pizza. " Cos'è questo? Che ca**o? C'è della plastica qui. È il f*****o guanto di qualcuno. È dannatamente disgustoso ," protesta giustamente l'utente nel video.

A quanto pare la pietanza contaminata proviene dalla pizzeria Pizza Pizza in Ontario. Il cliente inferocito ha naturalmente telefonato per raccontare ai responsabili cosa gli è accaduto. " Li ho contattati ieri e mi hanno detto che qualcuno del loro ufficio mi avrebbe richiamato. Mi hanno richiamato stamattina e mi hanno offerto un credito o un rimborso" , ha poi riferito il cliente, come riportato dal portale online blogto.com.

Non è un caso isolato

A rendere ancora più scioccante questa storia è il fatto che non si tratterebbe di un caso isolato. Altre persone avrebbero vissuto un'esperienza simile, come si legge dai commenti sotto il video di pochi secondi postato sui social. Alcuni utenti hanno raccontato di aver trovato nelle loro pizze non solo guanti, ma addirittura vermi, scorpioni morti, un bullone di metallo. In tanti hanno giurato di non ordinare mai più le pizze della catena di consegne.

"Questo è molto grave! La quantità di sostanze chimiche che sono state passate in questa pizza! E se invece che un adulto a mangiare è un bambino, il più delle volte non se ne accorge nemmeno" , ha commentato inorridito un utente.

Il portale blogTO ha spiegato di aver provato a contattare Pizza Pizza per avere un commento su questo incidente, ma, almeno per adesso, la catena di distribuzione non ha fornito delle risposte.