Gli Usa sequestrano una petroliera partita dal Venezuela: "È sotto la nostra custodia". Rabbia di Mosca che invia la Marina

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera battente bandiera russa e legata al Venezuela, dopo un inseguimento durato più di due settimane attraverso l'Atlantico, mentre un sottomarino e una nave da guerra russi erano nelle vicinanze. Il sequestro, che potrebbe alimentare le tensioni ulteriori con la Russia, è avvenuto dopo che la petroliera, originariamente nota come Bella-1, è riuscita a superare il "blocco" americano di petroliere sanzionate e ha respinto i tentativi della Guardia costiera statunitense di abbordarla.

La vicenda ha avuto inizio nell’ultimo scorcio dell'anno appena trascorso, quando le forze della Guardia Costiera statunitense hanno tentato di intercettare la Bella 1 al largo delle coste venezuelane, sospettata di trasportare petrolio iraniano in violazione delle sanzioni statunitensi. In quella fase l’equipaggio, secondo funzionari americani, aveva dipinto una bandiera russa sul fianco della nave, dichiando di operare sotto protezione di Mosca.

La nave è sottoposta a sanzioni da parte del Tesoro statunitense dal luglio 2024, accusata dalle autorità americane di essere coinvolta nel trasporto di carichi illeciti per una società di proprietà di Hezbollah. La petroliera, sospettata di aver operato quindi nella cosiddetta shadow fleet — la rete di navi che aggirano sanzioni internazionali — ha poi cambiato rotta, facendo perdere le sue tracce per diverse settimane prima di riemergere nel Nord Atlantico. Nel frattempo la nave è stata formalmente aggiunta al registro navale russo, complicando il quadro giuridico e sollevando interrogativi sul diritto di intervento in alto mare.

L’episodio ha assunto oggi una nuova dimensione di alta tensione, con la Russia che ha dispiegato un sottomarino diesel-elettrico e altre unità navali per scortare la nave mentre si avvicinava alle acque europee, potenzialmente diretta verso porti russi nel Mar Glaciale Artico. I dati di tracciamento della nave di MarineTraffic hanno mostrato quest'oggi che la nave si stava avvicinando alla zona economica esclusiva dell'Islanda. La decisione di Mosca di inviare assetti militari per proteggere la petroliera rappresenta un’escalation rara nelle relazioni marittime tra le due potenze.

Secondo il Wall Street Journal, la petroliera era diretta a Murmansk, nella Russia settentrionale. Non è ancora chiaro dove la marina russa avrebbe potuto incontrarsi con la nave, ma l'ingresso della petroliera nelle acque europee ha coinciso con l'arrivo di circa 10 aerei da trasporto militari statunitensi e diversi elicotteri nel Regno Unito. Un aereo spia britannico della Royal Air Force avrebbe fornito supporto all'operazione. Il velivolo è stato localizzato a sud delle Isole Faroe dopo aver operato a lungo con il transponder spento. L'aereo Poseidon della Raf ha volato nell'area della missione prima di dirigersi verso la costa orientale della Scozia. Secondo il Times, ci sarebbe quindi conferma del coinvolgimento del Regno Unito nell'operazione grazie ad alcuni siti per il tracciamento dei voli.

Negli ultimi giorni almeno 16 petroliere sanzionate dagli Stati Uniti hanno tentato di aggirare il blocco navale americano sulle esportazioni di petrolio venezuelane, ricorrendo a pratiche clandestine come la falsificazione della posizione (“spoofing”) o lo spegnimento completo dei sistemi di tracciamento. Secondo un’analisi del New York Times, le navi erano state osservate per settimane nei porti del Venezuela, ma sono scomparse subito dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro. Quattro petroliere sono state localizzate mentre navigavano al largo della costa venezuelana usando nomi falsi e coordinate manipolate, e avrebbero lasciato i porti senza l’autorizzazione del governo ad interim guidato da Delcy Rodríguez. Le altre dodici hanno invece interrotto ogni trasmissione, rendendo ignota la loro posizione.

Gli esperti spiegano che l’unico modo per tentare di superare un blocco navale è saturarlo con

partenze simultanee, una strategia che suggerisce coordinamento tra le navi. Questa tattica fa parte dell’arsenale della flotta fantasm”, che include anche il riutilizzo dei nomi di navi dismesse e la falsificazione delle rotte.