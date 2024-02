Spuntano manifesti con il simbolo V per le vie di Mosca: ecco cosa significano

Si avvicinano le elezioni presidenziali in Russia, in programma dal 15 al 17 marzo. Per ricordare l’importanza dell’evento le autorità hanno affisso particolari manifesti nei luoghi più affollati delle città del Paese. I cartelloni, presenti nelle strade principali e nella metro, raffigurano un simbolo che rimanda alla guerra in Ucraina affiancato da una delle citazioni preferite del presidente Vladimir Putin. Sarà questo, ha spiegato la Commissione elettorale centrale (Cec), il logo ufficiale delle elezioni presidenziali del 2024: una V che presenta i tre colori della bandiera della Federazione Russa (bianco, rosso e blu) su uno sfondo bianco. Con sotto alcune emblematiche parole pronunciate da Putin: “ Insieme siamo forti, Vota per la Russia ”.

Il logo ufficiale delle elezioni in Russia

Secondo quanto riportato da The Moscow Times la scelta di questo logo servirebbe ad influenzare indirettamente il pubblico al fine di farlo votate per il leader in carica. La suddetta Commissione elettorale centrale ha spiegato che la lettera latina "V", nei colori della bandiera russa accanto alle parole " Insieme siamo forti - vota per la Russia! ", sarebbe stata utilizzato per promuovere le elezioni del 17 marzo.

La lettera "V" (che non esiste nell’alfabeto cirillico) è apparsa per la prima volta sui carri armati diretti verso l'Ucraina all'inizio del 2022 (insieme alla lettera “Z”), e da allora è stata usata dai funzionari russi per indicare il sostegno alla cosiddetta operazione militare speciale, mentre Putin ha spesso usato la frase "Insieme siamo forti" negli eventi pubblici.

“Il Cremlino ha trasmesso in anticipo i suoi desideri alla Cec. Il logo doveva essere chiaramente collegato all'"operazione militare speciale ” in Ucraina” ha spiegato una fonte anonima al richiamato sito russo. Pare che lo stesso Putin desiderasse fortemente impiegare manifesti del genere.

I simboli scelti dal Cremlino

Il simbolo e lo slogan sarebbero stati scelti per mostrare indirettamente che lo scopo principale del voto è " rieleggere il capo Putin ", hanno dichiarato altri funzionari russi anonimi. “Questa frase è associata al presidente. Per la Russia, abbiamo solo Vladimir Putin. Tutti gli altri candidati non sono veri concorrenti per lui, non rappresentano una minaccia ", ha aggiunto una delle voci.

Lo slogan, anche se non è un atto diretto di campagna per Putin, può essere visto come una forma di promozione indiretta della sua candidatura perché quella frase è stata più volte pronunciata dal leader russo. La lettera "V", che è diventata un simbolo pubblico solo dopo l’offensiva in Ucraina, è una sorta di approvazione implicita dell'operazione militare lanciata da Mosca contro Kiev.

Dalla salita al potere di Putin oltre 20 anni fa, i consulenti politici del Cremlino lo hanno dipinto come un uomo forte. Quell'immagine rimane il suo marchio di fabbrica ancora oggi. Dall'annessione della Crimea nel 2014, Putin ha ripetutamente invocato il tema dell'unità russa contro l'Occidente. Queste frasi e citazioni populiste spesso si sono fatte strada attraverso il merchandising di Putin comunemente esposto nei negozi online russi e nei negozi di souvenir. Adesso sono apparse anche sui cartelloni che annunciano le elezioni presidenziali.