"Ha agito per conto di Mosca". Il giallo della nave cinese nel Baltico

Da giorni i riflettori dell'Europa sono puntati su una misteriosa nave commerciale cinese. L'imbarcazione, denominata Yi Peng 3, è finita al centro di un'indagine per un sospetto caso di sabotaggio che potrebbe aumentare le tensioni tra Pechino e Bruxelles. Gli inquirenti ipotizzano che l'equipaggio del mezzo – lungo 225 metri e largo 32, e carico di fertilizzante russo – possa avere deliberatamente reciso due cavi dati sottomarini nel Mar Baltico. L'inchiesta, ha evidenziato il Wall Street Journal, si concentra su un'eventualità ancora più preoccupante, ovvero sul fatto che il capitano della nave, partita dal porto russo di Ust-Luga lo scorso 15 novembre, potrebbe essere stato indotto dall'intelligence russa a compiere il fantomatico sabotaggio.

L'ipotesi sulla misteriosa nave cinese

" È estremamente improbabile che il capitano non si sia accorto che la sua nave aveva calato e trascinato l'ancora, perdendo velocità per ore e tagliando i cavi lungo il percorso ", ha affermato un importante investigatore europeo coinvolto nel caso citato dal Wsj. Il proprietario cinese della nave, Ningbo Yipeng Shipping, sta collaborando con le indagini e ha permesso che la nave venisse fermata in acque internazionali, pur senza commentare l'accaduto.

Il danno ai cavi sottomarini si è verificato nelle acque svedesi tra il 17 e il 18 novembre, spingendo le autorità di Stoccolma ad aprire un'indagine per sabotaggio. La Russia ha negato ogni coinvolgimento. Gli investigatori ritengono che la nave abbia gettato l'ancora continuando a navigare nelle acque svedesi il 17 novembre. L'ancora trascinata avrebbe così tagliato il primo cavo tra Svezia e Lituania.

A quel punto la nave, sempre nelle ricostruzioni offerte, avrebbe continuato a navigare anche se l'ancora trascinata ha ridotto notevolmente la sua velocità. Gli investigatori ritengono che verso le 3 del mattino del giorno seguente, dopo aver percorso circa 111 miglia, la Yi Peng 3 ha tagliato il secondo cavo tra Germania e Finlandia. Poco dopo, l'imbarcazione avrebbe iniziato a zigzagare, alzato l'ancora e continuato a navigare. Le navi della Marina danese sono quindi partite per inseguire e intercettare il mezzo, costringendolo ad ancorare nello stretto di Kattegat.

Indagini in corso

Pare che dopo aver gettato l'ancora il transponder della nave – un dispositivo che ne traccia i movimenti sul cosiddetto Sistema di identificazione automatica - si sia spento. Non solo: secondo fonti a conoscenza delle indagini, un esame dell'ancora e dello scafo della nave ha evidenziato danni compatibili con lo slittamento dell'ancora e la recisione dei cavi. " Date le condizioni meteorologiche miti e l'altezza gestibile delle onde, la probabilità di un trascinamento accidentale dell'ancora sembra minima ", ha riferito la società Kpler in un'analisi effettuata per il Wsj.

L'equipaggio della Yi Peng 3, capitanata da un cittadino cinese e comprendente un marinaio russo, non è stato finora interrogato, ma un membro di una nave pilota danese è salito a bordo della nave prima che questa fosse ancorata nello stretto di Kattegat. Diversi funzionari delle forze dell'ordine e dei servizi segreti occidentali hanno intanto affermato di non credere che il governo cinese sia stato coinvolto nell'incidente. Al contrario, sospettano che dietro al sabotaggio possano esserci le agenzie di intelligence russe.

"S i tratta di accuse assurde e infondate ", ha dichiarato l'ufficio stampa del Cremlino.

Vorrei ribadire il costante sostegno della Cina alla collaborazione con tutti i Paesi per mantenere la sicurezza dei cavi sottomarini internazionali e di altre infrastrutture in conformità con il diritto internazionale

", ha invece dichiarato, portavoce del ministero degli Esteri cinese.