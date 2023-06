Imran Khan accusato di omicidio: sarebbe coinvolto nell'uccisione di un avvocato

Nuovi guai per Imran Khan. La polizia ha formalmente nominato l'ex primo ministro del Pakistan in relazione all’assassinio, da parte di uomini armati sconosciuti, di un avvocato che voleva avviare un procedimento per sedizione contro di lui. La vittima, Abdul Razzaq Shar, aveva presentato un'istanza all'Alta Corte del Balochistan (BHC) di Quetta, chiedendo l'apertura di un processo per tradimento contro Khan. Il figlio dell'avvocato ucciso ha immediatamente denunciato il leader, sostenendo che il padre sarebbe stato ucciso per volere dell'ex premier.

Imran Khan (ancora) nell’occhio del ciclone

Secondo quanto riportato da Reuters, la polizia ha registrato un caso di " favoreggiamento per omicidio " contro l'ex eroe del cricket, 70 anni, chiamato ad affrontare dozzine di accuse da quando è stato cacciato dalla leadership del Pakistan con un voto di fiducia parlamentare nell'aprile dello scorso anno.

Khan ha archiviato tutti i casi mossi contro di lui in quanto architettati dai suoi oppositori. Il portavoce del governo provinciale Babar Khan ha però detto che l’uomo potrebbe affrontare accuse formali se e quando il caso di omicidio andrà in giudizio.

Quanto alla ricostruzione dell'evento, la vittima, Shar, si stava recando in tribunale lo scorso martedì, quando uomini armati a bordo di una motocicletta gli hanno sparato uccidendolo a bruciapelo. Il figlio, Siraj Ahmad, anche lui avvocato, ha detto alle autorità che suo padre era stato ucciso da uomini sconosciuti con " l'incoraggiamento dell'ex primo ministro ". Non è però chiaro come sia possibile stabilire un collegamento tra gli assassini di Shar e Khan.

L’avvocato ucciso

Shar è stato ucciso da aggressori non identificati vicino ad Alamo Chowk su Airport Road. La polizia ha detto che il defunto si stava recando presso l'Alta corte del Balochistan quando il suo veicolo è stato attaccato da sconosciuti armati di armi automatiche. Secondo testimoni oculari viaggiava nel veicolo di un suo parente.

L'avvocato è stato portato d'urgenza all'ospedale civile di Quetta, ma a causa delle ferite riportate è deceduto durante il tragitto. Condannando l'omicidio, gli organismi degli avvocati hanno boicottato i procedimenti giudiziari in tutta la provincia e annunciato tre giorni di lutto.

Nel frattempo, il governo e il Pakistan Tehreek-e-Insaf, il partito di Khan, si sono accusati a vicenda. L'assistente speciale del primo ministro (SAPM) Ataullah Tarar ha ritenuto Khan " direttamente responsabile " dell'omicidio dell'avvocato Shar. Ha affermato che l'omicidio mirato era correlato a un caso di tradimento contro lo stesso ex primo ministro, che secondo Tarar stava per giungere alla sua conclusione nelle prossime udienze.

I procedimenti contro Khan

La scorsa settimana, Khan è stato rilasciato su cauzione con l'accusa di terrorismo e di favoreggiamento della violenza contro militari, perpetrata da parte dei suoi sostenitori. perché in protesta dopo che Khan era stato arrestato e detenuto il 9 maggio in un caso di corruzione .

Nelle ultime ore l'Alta Corte di Lahore (LHC) aveva concesso la libertà provvisoria a Imran Khan fino al 21 giugno, in un caso nel quale l’imputato è accusato di frode e falsificazione nella vendita di regali di Stato. Lo scorso 31 maggio, invece, un tribunale di Islamabad gli aveva concesso la libertà provvisoria fino al 19 giugno per il caso di frode relativo all'Al Qadir Trust.