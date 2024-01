L'appello del Papa, poi la svolta sulle suore rapite: "Liberate"

Sono state liberate le sei suore della congregazione di Sant'Anna rapite lo scorso 19 gennaio a Port-au-Prince, ad Haiti. Rilasciate anche le altre persone che le accompagnavano e che erano state prese in ostaggio da uomini armati che avevano bloccato l'autobus sul quale viaggiavano. A darne notizia in una nota è stato l'arcivescovado locale. Le reazioni sono state immediate, in tutto il mondo. Il Sir, l'agenzia dei vescovi italiani ha inviato alle agenzie di stampa un messaggio di speranza: "Le suore sono state liberate. Ne siamo felici! Sia lodato e benedetto Dio!" , hanno scritto. Il rilascio è avvenuto ieri sera.

L'appello del Papa

Per la liberazione delle sei suore, domenica scorsa, Papa Francesco aveva lanciato un appello con un invito anche alla "concordia sociale nel Paese" , chiedendo a tutti di "far cessare le violenze, che provocano tanta sofferenza a quella cara popolazione" . Pierre-André Dumas, vescovo di Anse-à-Veau-Miragoâne e vicepresidente della Conferenza episcopale haitiana, aveva addirittura proposto uno scambio ai rapitori: la sua persona al posto degli ostaggi, ma per fortuna la questione si è risolta senza ulteriori problemi. Segnali positivi erano giunti già nei giorni scorsi quando era stata liberata una nipote delle sei suore. Adesso tutti gli ostaggi sono ritornati a casa.

La reazione del vescovo di Haiti

"Rendiamo grazie al Signore che è intervenuto con potenza per liberarli" , ha dichiarato a caldo il vescovo Dumas. "E ringraziamo con tutto il cuore - ha continuato - tutti coloro che hanno aiutato e partecipato a questa liberazione attraverso la preghiera e la loro concreta solidarietà con le nostre amate Suore di Sant'Anna e con le altre persone sequestrate. Che Dio li ricompensi per il bene che hanno fatto" .

Il giorno della preghiera