"Hanno toccato il fondo". L'attacco di Harry al governo inglese

È senza precedenti l'attacco che il principe Harry ha sferrato al governo e alla stampa inglese durante l'udienza all'Alta Corte di Londra, dove è stato chiamato a testimoniare nell'ambito del processo da lui intentato contro l'editore del Mirror. Arrivato con un giorno di ritardo rispetto all'inizio del procedimento, dal banco dei testimoni il figlio minore di re Carlo ha usato parole durissime: " Il nostro Paese è giudicato nel mondo intero in base allo stato della nostra stampa e del nostro governo, che entrambi - credo - abbiano toccato il fondo ".

Con il suo ingresso nel Rolls Building, sede dell'High Court inglese, il principe Harry aveva già infranto un tabù, diventando il primo reale in oltre centotrent'anni di storia della monarchia britannica a testimoniare in una udienza pubblica. Come se questo non bastasse, dopo avere giurato sulla Bibbia sotto lo stemma di suo padre Carlo, oggi sovrano, il secondogenito di Lady D ha infranto un'altra tradizionale convenzione parlando di politica (argomento dal quale, i reali si tengono da sempre a debita distanza) con toni tutt'altro che benevoli: "La democrazia fallisce quando la stampa non riesce a controllare e richiamare alle sue responsabilità il governo e invece sceglie di conviverci in modo da avere garantito lo status quo ".

Le parole di Harry in aula