"Quasi catastrofico". I paparazzi, l'inseguimento, l'incidente: paura per Harry e Meghan

Dramma sfiorato sulle strade di New York per il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. La coppia ha rischiato la vita in un incidente automobilistico avvenuto nella tarda serata di martedì dopo i Ms. Foundation 2023 Women of Vision Awards, evento al quale Harry e Meghan hanno presenziato. A bordo della vettura c'era anche la madre della Markle, Doria Ragland. La dinamica dell'incidente non è chiara, ma a causare l'impatto sarebbe stato il folle inseguimento da parte dei paparazzi al Suv, sul quale i tre si trovavano.

New York come Parigi. Il parallelismo con quanto avvenuto ventisei anni fa alla madre Diana è inquietante. Il 31 agosto 1997 Lady D perse la vita a Parigi in un tragico incidente automobilistico causato dall'inseguimento di alcuni paparazzi all'auto sulla quale si trovavano la principessa e Dody Al-Fayed. Oggi, come allora, Harry e Meghan hanno rischiato la vita nello stesso modo. L'agenzia di stampa Reuter parla di un " inseguimento in macchina quasi catastrofico ", che avrebbe coinvolto anche altre vetture e addirittura pedoni, scampati alla folle corsa del mezzo, sul quale si trovavano Harry, Meghan e la madre di quest'ultima. "L 'incessante inseguimento, durato oltre due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti del dipartimento di polizia di New York ", riferisce l'agenzia di stampa.

L'evento poi l'incidente

Martedì sera il principe Harry e Meghan Markle sono stati ospiti dell'evento annuale Ms. Foundation 2023 Women of Vision Awards organizzato a New York. Per l'occasione la moglie del principe è stata premiata con il "Woman of Vision Award" per il suo impegno nella difesa delle donne. Dopo il discorso di ringraziamento e il party, Harry, Meghan e la madre sarebbero saliti a bordo di un Suv per fare rientro in albergo e l'inseguimento dei paparazzi sarebbe cominciato. Per sfuggire all'inseguimento, l'auto con a bordo il principe e le due donne avrebbe urtato contro altri mezzi in strada, rischiando un drammatico epilogo.

"La loro sicurezza ha fatto di tutto per fermarli" , riferisce il New York Post ma la situazione si sarebbe complicata ulteriormente costringendo Harry e Meghan ad abbandonato l'auto per salire su un taxi " come ultimo disperato tentativo di seminarli. Nell'inseguimento, un cameramen ha urtato una macchina, mentre un altro ha urtato un agente". Le forze dell'ordine avrebbero cercato di fermare i paparazzi, i quali però avrebbero ignorato gli avvertimenti.

"Provati e scossi"