Harry bussa alla porta sbagliata e viola i protocolli di sicurezza: scoppia il caso

Bufera sul Principe Harry, in questo momento in contrasto con la Famiglia Reale per ottenere nuovamente la protezione di sicurezza quando si trova nel Regno Unito. Nel febbraio 2024 il Duca di Sussex aveva perso la causa per riottenere la scorta rimossa nel 2020, ma a quanto pare la questione non si è chiusa, come dimostrato dall'intervista polemica rilasciata a Nada Tawfik della Bbc.

La Protection of Royalty and Public Figures (Ravec), responsabile della sicurezza dei reali senior, si è espressa a sfavore del Principe, e gli ultimi episodi sembrano in effetti dare ragione a questo organo compentente in materia. Pochi giorni fa Harry ha corso un rischio impensabile per la propria sicurezza personale durante una serata trascorsa con Lord Charles Vivian. Il Duca ha infatti fatto arrivare un Deliveroo alla casa di sterline di Chelsea (Londra) del suo amico, violando tutte le regole imposte dal protocollo.

In data odierna arriva una seconda notizia relativa a un episodio di scarsa attenzione del Principe che vorrebbe ancora la scorta. In un video circolato sui tabloid inglesi si vede Harry che bussa e citofona alla porta sbagliata mentre si reca fare visita a un amico londinese.

I proprietari dell'abitazione alla quale ha bussato il Principe sono rimasti a dir poco scioccati nel trovarselo davanti. Pare che Harry abbia bussato tre volte prima di arrivare alla casa del suo amico. Nell'immagine registrata dal citofono Harry compare intento a parlare al telefono. " Siamo rimasti scioccati nel vedere che era lui nella telecamera. Ce ne siamo accorti solo quando i vicini hanno iniziato a parlare" , ha dichiarato un membro della famiglia al The Sun.

Non credo che molte persone si limiterebbero a camminare per strada bussando alle porte, figuriamoci se non si sentono al sicuro".

La vicenda ha naturalmente sollevato delle polemiche. In molti si sono chiesti come possa Harry pretendere una scorta se è il primo a violare certi protocolli e con assoluta noncuranza.