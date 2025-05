"Harry la finisse di piagnucolare", bufera nella Royal Family dopo la richiesta di riconciliazione.

Ascolta ora 00:00 00:00

Il principe Harry dovrebbe accettare la decisione del tribunale e smetterla di piagnucolare, e il padre Re Carlo III fa assolutamente bene a non fidarsi di lui: la bufera nella Royal Family dopo l'intervista rilasciata alla Bbc dal principe emerge con chiarezza dalle parole dell'amico intimo dei reali Hugo Vickers.

"Credo sinceramente che nessuno si fidi di lui, e questo è il punto" , spiega l'uomo, come riferito da Page Six, "la famiglia reale ha grossi problemi di fiducia nei suoi confronti ed è questo il nocciolo di tutto" . "Non si fidano di lui e di Meghan ed è per questo che non riescono ad avere una relazione... forse c'è spazio per perdonare, ma non dimenticheranno. Perdono e fiducia sono due cose diverse" , prosegue Vickers. A peggiorare la situazione la parte dell'intervista in cui si fa riferimento alle condizioni di salute del sovrano, con Harry che si domanda quanto resterà da vivere al padre malato di tumore.

"Provo totale solidarietà per la famiglia reale" , prosegue Vickers. "Harry è come la madre: un giorno, mentre ero a Buckingham Palace, mi è stata mostrata la lettera che il Principe Filippo scrisse a Diana in cui diceva: 'Ogni volta che Carlo ti parla, il giorno dopo è sul Daily Mail'" . Con questo precedente, quindi, pare ovvio che il sovrano possa diffidare del figlio. "Sta succedendo la stessa cosa ora" , precisa Vickers, "Carlo ha, ovviamente, ragione a non fidarsi di lui. Harry è senza speranza da questo punto di vista. Non avrebbe dovuto rilasciare quell'intervista, ma nessuno della famiglia reale dovrebbe mai rilasciare interviste, è sempre come un incidente d'auto".

L'amico di Carlo spiega che Harry tentò di contattare il padre in occasione delle celebrazioni degli Invictus Games nell'aprile del 2024: il duca di Sussex inviò un messaggio ma non ricevette alcuna risposta. "Voleva parlare con lui per questioni di sicurezza, ma non gli rispose, era davvero convinto che potesse ribaltare la situazione" . Nessun ribaltamento, invece, dato che Harry ha perso in tribunale anche nell'ultima udienza prima della contestata intervista alla Bbc. "Deve semplicemente accettare la decisione e smetterla di lamentarsi e lamentarsi in continuazione" , attacca ancora Vickers.

Chiuso l'accesso alle informazioni di sicurezza dei servizi segreti britannici per la sua scorta, il duca di Sussex ha espresso perplessità circa la possibilità di riportare moglie e figli nel Regno Unito. Ma non è l'aspetto più grave dell'intervista. La parte relativa alla salute del sovrano è stata più scioccante, ha spiegato l'amico del re. "È stato vergognoso parlare della salute di Carlo, se non parla con lui, come fa a saperlo?" , considera Vickers.

"Harry ha scritto in 'Spare' che il re gli ha detto: 'Non rendere i miei ultimi anni infelici', eppure ha fatto esattamente questo"

"Basta con le lamentele del tipo 'io, io, io'. Il re ha già abbastanza da fare. Ha i problemi del mondo sulle spalle e non ha bisogno di un figlio lagnoso”

, affonda ancora l'uomo., conclude.