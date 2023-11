Harry non parteciperà al compleanno di Re Carlo, ancora gelo nella famiglia reale

Il prossimo 14 novembre Re Carlo III compirà 75 anni, ma sul compleanno reale cominciano già ad addensarsi le prime nubi e tutto fa presagire che i festeggiamenti non saranno accompagnati da quella serenità familiare che il monarca si augura. Non ci sarà, infatti, il figlio Harry, che non ha evidentemente accettato le condizioni dettate dal padre.

Invitato ma senza Meghan

C'è poco da fare, ormai fra le due parti, che vedono da un lato i duchi di Sussex, dimessi dalla carica di reali senior, dall'altra la British royal family, è gelo. A fine ottobre c'è stato un nuovo tentativo di riavvicinamento, con Carlo determinato ad avere il figlio Harry e i nipotini Archie e Lilibet Diana alla sua festa di compleanno. Ed è qui che risiede, forse, il problema: la stessa apertura non ci sarebbe stata per Meghan Markle, ormai in piena rottura con la famiglia reale dopo le sue pesanti accuse, fra le quali anche quella di razzismo.

Secondo indiscrezioni, Re Carlo, che oltre alle celebrazioni pubbliche terrà una festa privata, avrebbe voluto avere figlio e nipoti con sé nel giorno del suo compleanno, ma ci sarebbero stati dei veti. Il primo riguarda appunto Meghan. Nessuno sa se l'invito sia stato effettivamente esteso anche a lei. I quotidiani britannici, fra cui il Mirror, sono certi che anche Meghan sia stata inclusa, ma resta il fatto che la consorte di Harry non è più persona gradita a corte. Stando ad alcune voci, Carlo e il resto della famiglia non sarebbero affatto entusiasti di averla seduta al loro tavolo in un giorno di festeggiamenti. William e Kate non si sarebbero, fra l'altro, ancora ammorbiditi nei confronti della cognata.

Secondo il Mirror, l'invito sarebbe stato esteso a entrambi i duchi di Sussex, con però un grosso "ma". Nessuno della royal family si scuserà con loro per le incompresioni avvenute dopo la cosiddetta Megexit, ed Harry non potrà recarsi a Londra con il jet privato.

Harry rifiuta l'invito: i retroscena

A una settimana circa dal compleanno del Re, sembra essere arrivata la risposta di Harry. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il duca non sarà presente alla serata del 14 novembre. Se si pensa che, cinque anni fa, Harry posticipò il viaggio di nozze per partecipare al compleanno del padre si comprende quanto i rapporti si siano deteriorati nel tempo.