Carlo vuole Harry e i nipoti al suo compleanno, “ma senza Meghan”

Mancano poche settimane al compleanno di Re Carlo III, che il prossimo 14 novembre compirà 75 anni. Il sovrano avrebbe invitato anche il principe Harry ai festeggiamenti privati, mentre Meghan sarebbe persona non gradita a corte. Sua Maestà avrebbe anche imposto al figlio di non arrivare a Londra con un jet privato e chiarito che questo invito non presupporrebbe affatto le scuse della royal family che il duca tanto si aspetterebbe.

Il compleanno del Re

Per il suo 75esimo compleanno, il prossimo 14 novembre, Re Carlo III dovrebbe presentare la sua iniziativa contro lo spreco alimentare, il Coronation Food Project e organizzare due party, uno a Dumfries House in Scozia, l’altro nella tenuta di Highgrove, nel Gloucestershire. Ospiti d’onore dovrebbero essere i coetanei del sovrano e le persone che si sono distinte in vari ambiti nella società britannica.

Secondo le indiscrezioni Sua Maestà celebrerà il compleanno anche in privato e per l’occasione vorrebbe avere attorno a sé la famiglia riunita, Harry compreso. Anche il principe sarebbe stato invitato alla festa privata del padre, stando a Geo News. La vera incognita è Meghan Markle. Nessuno sa se da Buckingham Palace sia partito un invito anche per lei. L’esperta Angela Levin ritiene che la presenza della duchessa a corte, il prossimo 14 novembre, non sia per nulla scontata. Già lo scorso agosto l’autrice affermò a Gb News: “[Harry] potrebbe andare da solo e portare Archie con sé. [Il bambino] è più grande ora e potrebbe vedere i suoi cugini. Carlo vorrebbe che i figli di Harry e Meghan ci fossero”.

Meghan Markle non sarebbe la benvenuta a Palazzo: dopo la Megxit, le accuse di razzismo contro la royal family e lo scandalo relativo a presunti atti di bullismo che la duchessa avrebbe perpetrato ai danni di alcuni membri dello staff, la royal family non avrebbe alcuna voglia di ritrovarsela davanti, specialmente in un giorno di festa come il compleanno del Re. Ci sarebbe, però, un’altra versione della storia, del tutto opposta. Un insider ha rivelato al magazine New Idea che la duchessa avrebbe ricevuto l’invito per il prossimo 14 novembre.

Re Carlo, infatti, vorrebbe ritrovare tutta la royal family riunita “sotto lo stesso tetto”, come ha scritto Geo News. Senza eccezioni. Avrebbe una gran voglia di riabbracciare i nipoti Archie e Lilibet Diana. Inoltre non avrebbe perso la speranza di vedere William e Harry mettere da parte tutte le divergenze e, finalmente, fare pace. Camilla starebbe organizzando una riunione di famiglia che esaudisca i desideri del monarca, come ha rivelato la fonte di New Idea: “La Regina…sta pianificando un incontro informale per celebrare il compleanno del Re e sa quanto importante sia, per lui, avere lì entrambi i suoi figli”.

I veti di Carlo

William e Kate, Harry e Meghan, i principi George, Charlotte, Louis, Archie e Lilibet Diana tutti insieme in onore di Carlo III. Più facile a dirsi, sempre secondo l’insider di New Idea: “Carlo sa di affrontare un’ardua battaglia [per riunire i suoi figli], ma si assicurerà che tutti, in particolar modo William, siano consapevoli dei suoi desideri. William è ancora furioso per le azioni di Harry, [ma] è il figlio di suo padre e probabilmente si ammorbidirà per rendere felice Carlo nel giorno del suo compleanno”.

Il fatto che Il Re voglia stare con tutta la famiglia in un’occasione tanto importante non significa che abbia perdonato il duca di Sussex. Il Messaggero sostiene che Carlo abbia imposto al figlio di non tornare a Londra con un jet privato, mezzo che il duca sembra amare molto, nonostante le sue dichiarazioni accorate sui cambiamenti climatici. I Windsor non vorrebbero rischiare di essere tacciati di ipocrisia dopo tutti i loro sforzi e i loro progetti dedicati all’ambiente.

Anche il Mirror è certo che l’invito sia stato inviato sia a Harry sia a Meghan e che il duca vorrebbe davvero partecipare al compleanno del padre. Tuttavia Carlo avrebbe chiarito che nessuno nella royal family porgerà ai duchi le scuse che tanto desidererebbero. Se la coppia avesse in mente di tornare nel regno per ottenere chissà quale gesto di contrizione, farebbe meglio a rimanersene a casa.