Harry il regalo da 8mila sterline al nipote Louis, la reazione di William e Kate

In un clima tutt'altro che sereno all'interno della famiglia reale britannica, arrivano nuove indiscrezioni sui rapporti fra i suoi vari componenti: ancora una volta si parla del principe Harry. In occasione del battesimo del nipotino Louis, celebrato nel 2018, il duca di Sussex aveva donato al piccolo un regalo di grande valore, ossia una prima edizione del libro di Winnie the Pooh. Un dono che, stando a quanto riportato dal Daily Mail, si aggirava intorno alle 8.000 sterline, ossia più di 10.000 dollari.

Il regalo a Louis

A quanto pare Harry ama collezionare prime edizioni, si tratta di una passione che coltiva fin da quando era piccolo, quando c'era sua madre Diana a leggere fiabe e favole per lui. Forse l'amore per la ricerca delle versioni originali delle storie fantastiche deriva proprio da quei momenti trascorsi insieme alla mamma. " Uno dei ricordi d’infanzia più felici di Harry è stato letto una favola della buonanotte da sua madre" , avrebbe confessato un suo amico, come riportato da MarieClaire.

Ecco che in occasione del battesimo di Louis, terzogenito di William e Kate, Harry aveva deciso di donare al piccolo la prima edizione di Winnie The Pooh, acquistata dalla nota libreria (specializzata in testi rari) di Peter Harrington, a Londra. Si tratta, nello specifico, di una copia del 1926, scritta da A.A. Milne. Vennero stampate 30.000 copie proprio da Peter Harrington. Harry si è detto grande fan dell'orsetto Winnie, e la sua è stata sicuramente un'idea molto tenera e originale.

Louis non può toccare il libro

Stando ad alcune indiscrezioni, tuttavia, il piccolo Louis, che oggi ha cinque anni, non avrebbe il permesso di toccare il libro regalato dallo zio. L'esperto reale Phil Dampier ha infatti affermato che è molto improbabile che il principe abbia la copia a disposizione. "È stato bello da parte di Harry donare questo prezioso libro a Louis, ma mi aspetto che abbia anche una versione più economica in modo che possa leggerlo in tranquillità".

Sembra infatti che William e Kate non abbiano dato il libro al figlio, che non ha il permesso di toccarlo. Alcuni potrebbero pensare che si tratti dell'ennesima manifestazione di insofferenza nei confronti di Harry. In tanti, però, ritengono che dietro la decisione dei principi di Galles ci sia solo la volontà di mantenere la preziosa copia intatta, permettendole di acquisire ulteriore valore nel tempo. Nelle mani di un bambino, del resto, il libro di Winnie The Pooh verrebbe irrimediabilmente rovinato.