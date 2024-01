“Snobbati anche a Capodanno”: il piano di Re Carlo per Harry e Meghan

Harry e Meghan non sarebbero stati invitati alle tradizionali celebrazioni natalizie di Sandringham con il resto della royal family. Mancavano solo loro alla messa e al pranzo del 25 dicembre. Gli esperti avevano sperato che il Capodanno potesse rappresentare una data simbolica per la ripresa del dialogo tra Windsor e Sussex, ma a quanto pare non è stato così. Questa lontananza, però, potrebbe non andare oltre la prossima estate: il Re sarebbe ansioso di rivedere i nipoti, Archie e Lilibet Diana. Forse proprio le vacanze di agosto potrebbero rappresentare l’occasione giusta per riabbracciare i bambini e chiarire le cose con Harry e Meghan. In fondo i due avrebbero un grande bisogno di riallacciare i rapporti con la monarchia per risollevare le sorti della loro malandata popolarità.

"Carlo vuole vedere i nipoti"

Tutti quelli che speravano nella pace tra la royal family e i Sussex per le Feste sono rimasti delusi. Harry e Meghan non hanno partecipato ai tradizionali eventi di fine anno a Sandringham. A quanto pare Re Carlo III non li avrebbe invitati né per Natale e neppure, contrariamente alle aspettative di molti esperti, per Capodanno. Non è un mistero per nessuno il fatto che tra le due famiglie sarebbe scesa da tempo una cortina di gelido silenzio che nulla riuscirebbe a infrangere.

Tuttavia i tabloid si auguravano che almeno il 31 dicembre 2023 i duchi e il Re potessero ritrovarsi e, complice il clima festivo, ricominciare a parlarsi in tutta tranquillità. In fondo nel Norfolk non c’erano nemmeno William e Kate, che avrebbero trascorso la notte di San Silvestro con la famiglia Middleton. Ancora un buco nell’acqua. Eppure, ha dichiarato l’esperta e biografa Ingrid Seward a Gb News, citato dal Mirror, Harry e Meghan vorrebbero disperatamente riavvicinarsi alla royal family, ma non certo per motivi sentimentali: “[I Sussex] hanno bisogno della benedizione [del Re] più di quanto il Re abbia bisogno di loro”.

La popolarità dei duchi non godrebbe di buona salute, diciamo così e l’unico modo di riconquistare l’affetto del pubblico sarebbe proprio quello di tornare nelle grazie dei Windsor. La prossima estate rappresenterebbe un’occasione irripetibile in tal senso. La Seward ha spiegato: “Naturalmente Re Carlo vuole vedere suoi figlio e i suoi nipoti, a quanto pare la scorsa estate li ha inviati a Balmoral, ma [Harry e Meghan] hanno declinato l’invito”. I bambini, con la loro spontaneità e la loro gioia innata, potrebbero creare le condizioni perfette per i primi tentativi di dialogo tra le due famiglie.

Un nuovo inizio?

Il 31 dicembre 2023 il Daily Mail ha pubblicato un articolo dal titolo eloquente: “Il nuovo anno porterà un nuovo inizio per la royal family? Come la natura incline al perdono del Re e i passi verso una riconciliazione potrebbero far riunire Carlo e Harry dopo un 2023 movimentato”. Il tabloid punta l’attenzione sul carattere conciliante del monarca, che ha permesso perfino a Sarah Ferguson, dopo più di 30 anni di assenza, di partecipare ai festeggiamenti di Sandringham. Non è stato escluso neppure il principe Andrea, nonostante gli scandali che lo hanno travolto negli ultimi anni.