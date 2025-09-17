Harry, il silenzio dei reali per il suo compleanno, la provocazione di Meghan

Dopo l'incontro con Re Carlo, sembrava che la situazione fra Harry e la Famiglia Reale si fosse un po' distesa (almeno con il genitore), invece sembra proprio che nel giorno suo compleanno il Duca di Sussex non abbia ricevuto neppure un messaggio di auguri. Il Principe ha forse cantato vittoria troppo presto?

Lo scorso 15 settembre Harry ha compiuto 41 anni, e in molti avevano pensato che il secondogenito di Carlo sarebbe rimasto in Inghilterra, per festeggiare con la famiglia. Le cose sono invece andare in maniera molto diversa. Dopo il breve incontro con il padre, il Duca di Sussex ha lasciato in fretta il Regno Unito per partecipare ad altri impegni e fare poi ritorno nella sua nuova casa, da Meghan e dai bambini. Eppure, nel giorno del suo compleanno, non è arrivato alcun messaggio da parte della Royal Family. Nessun comunicato ufficiale da parte di Buckingham Palace, né post su Instagram o X. Insomma, malgrado la riappacificazione, non è arrivato neppure un augurio. E se questo non sorprende se pensiamo a William e Kate, ancora in rotta di collisione con i Duchi di Sussex, sorprende che non sia arrivato un messaggio neppure da parte di Re Carlo III. Insomma, forse quella tanto sperata pace in famiglia è ancora lontana.

Di certo Meghan Markle non aiuta. Nel giorno del compleanno del marito, la Duchessa ha postato su Instagram uno scatto di Harry in divisa militare accompagnato dal messaggio: "Oh hi, Birthday Boy" , ossia " Oh ciao, festaggiato ". In molti hanno voluto vederci una nuova frecciata nei confronti della Famiglia Reale, colpevole di non aver scritto nemmeno una parola a Harry.

Sembrano davvero lontani i tempi in cui anche al secondogenito del Re venivano dedicati messaggi e auguri ufficiali.

Lacon la famiglia pare allargarsi giorno dopo giorno, e anche la bella notizia di quei 55 minuti trascorsi a Clarence House con il padre passa in secondo piano, perché non vi è poi stato alcun seguito.