Harry, un tè con papà Carlo dribblando i media. Svolta dopo quasi due anni, ma è gelo col fratello

Si sono dati appuntamento nel pomeriggio a Clarence House, dribblando media e curiosi. Il principe Harry è stato fotografato mentre arrivava in Range Rover nella residenza londinese del padre verso le 17.20, subito dopo aver presenziato a un evento all'Imperial College di Londra. Il re invece è atterrato alla base della Raf di Northolt verso le 15, dopo aver lasciato la sua residenza scozzese di Balmoral. La possibilità che padre e figlio si rivedessero era nell'aria da quando il Duca di Sussex aveva fatto ritorno nel Regno Unito, in occasione del terzo anniversario della morte della nonna, Elisabetta II. Ufficialmente, il secondogenito di Diana e Carlo aveva pianificato il viaggio per poter essere presente ad una serie di eventi collegati alle associazioni di beneficenza di cui si occupa da anni, seguendo le orme della madre, ma Harry aveva espresso chiaramente il desiderio di riconciliarsi con la sua famiglia di origine già lo scorso maggio. «La vita è preziosa - aveva dichiarato alla Bbc - vorrei veramente riappacificarmi con la mia famiglia, continuare a litigare non ha senso».

Lui e il sovrano non si vedevano a tu per tu da 19 mesi, cioè dal febbraio del 2024, quando Harry si era recato a visitare il padre subito dopo aver appreso della sua malattia. Allora si trattò di un incontro lampo durato mezz'ora, quello di ieri sembra sia stato lungo il doppio, in termini di tempo. Secondo le indiscrezioni trapelate, Harry sarebbe riuscito a trascorrere 55 minuti con il re, il tempo di prendere un tè in compagnia del padre, il modo classico scelto dagli inglesi per rompere il ghiaccio. Nulla di clamoroso dunque, ma nel complicato rompicapo delle relazioni che intercorrono tra la Famiglia Reale e il Principe scappato di casa si tratta comunque di un primo passo da non sottovalutare, teso a ricostruire nei prossimi mesi il rapporto di fiducia interrotto nel passato. Nessun comunicato ufficiale da parte da Buckingham Palace e, per ora almeno, non una parola neppure da parte di Harry, («Sono molto in ritardo, devo scappare, sono molto felice di avervi visto», sono le uniche frasi che sono riuscite a scucirgli i suoi fans con i quali si è fermato brevemente, prima di vederlo scomparire dentro Clarence House), che comunque non ha visto il fratello William, con il quale i rapporti sembrano essere rimasti ancora piuttosto tesi.

In serata, il Duca di Sussex ha presenziato ad un cena collegata agli Invictus Games, il torneo sportivo lanciato da Harry nel 2013 per veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti. Tra i molti giornalisti esperti di Reali inglesi c'è anche chi sostiene che l'obiettivo primario di Harry non sia tanto la riconciliazione con la Ditta, quanto una ricucitura dei rapporti con l'opinione pubblica britannica che non lo vede tanto di buon occhio da quando ha deciso di recarsi in America con la moglie Meghan. Il trasferimento negli Stati Uniti inoltre non si è rivelato radioso e non di rado sono circolati pettegolezzi circa una crisi tra i due.

Harry è apparso più rilassato a Londra, senza la moglie al suo fianco, com'è chiara la nostalgia che il principe sente ancora per il Paese dov'è nato. E dove, sicuramente, desidererebbe far ritorno più spesso, magari portandosi dietro quei figli che ancora non hanno avuto modo di conoscere veramente il nonno.