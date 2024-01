Hells Angels come sicari: il piano dell'Iran per eliminare gli esuli

Caccia aperta in tutto il mondo con l'ausilio di sicari per stanare ed eliminare i nemici del regime. Il piano dell’Iran è emerso dalle carte diffuse dal Dipartimento di Giustizia americano e non ci sono grandi margini di interpretazione: due membri della gang canadese di motociclisti Hells Angel avrebbero ricevuto la cifra esorbitante di 370 mila dollari (350 mila per l'esecuzione e 20 mila per le spese) da un trafficante di droga iraniano per uccidere una coppia di dissidenti che vivevano nel Maryland. I due, un uomo e una donna scappati negli States per sfuggire alla dittatura di Teheran, sono scampati all’esecuzione.

Come riportato da Nbc, il tramite tra l’Iran e i sicari è stato Naji Sharifi Zindashti – alias “Big Guy” - noto per i legami con i servizi segreti con Teheran. Il narcotrafficante ha reclutato Damion Ryan (43 anni) e Adam Pearson (29 anni) nel gennaio del 2021, parlando di “un lavoro specifico negli Stati Uniti” . Nello scambio di messaggi attraverso un sistema di comunicazione crittografato, Zindashti non ha utilizzato troppi giri di parole nell’illustrare la missione con obiettivi i due esuli anti-regime. “Dobbiamo staccargli la testa dal collo” , quanto si legge nelle chat tra i due motociclisti: “Sono pronto a scaricargli contro mezzo caricatore” . Si ritiene che Zindashti si trovi attualmente nel suo Paese natale, mentre Ryan e Pearson sono in carcere per scontare condanne slegate da questa vicenda.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, Zindashti è stato assoldato dall’Iran ed ha portato a termine diverse manovre clandestine nel corso degli anni: i documenti ufficiali citano un omicidio a Dubai e l’assassinio di un tecnico informatico a Istanbul. Si tratta di una strategia messa a punto negli anni: ricorrere a criminali comuni per eliminare le personalità scomode fuggite in Occidente. L’anno scorso, i pubblici ministeri federali hanno accusato tre membri di un’organizzazione criminale dell’Europa orientale con legami con il governo iraniano di aver cospirato per assassinare Masih Alinejad.