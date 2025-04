"Ho fatto un test cognitivo...". Le rivelazioni sulla salute di Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca, molti democratici hanno sostenuto (con una bella dose di ipocrisia) che Donald Trump fosse troppo vecchio per guidare il Paese. Accuse diverse rispetto a quelle rivoltegli durante il suo primo mandato, durante il quale era stato additato come un pazzo instabile, ma il suo cervello è sempre messo sotto la lente di ingrandimento. E per questo, il tycoon ha deciso di giocare d’anticipo durante il suo check-up annuale.

“Penso di aver fatto molto bene”, ha affermato il presidente Usa dopo aver trascorso cinque ore nel Centro medico militare Walter Reed, dove pare che i medici gli abbiano dato solo qualche consiglio per cambiare alcuni aspetti del suo stile di vita. “Un buon cuore, una buona anima. Un’anima ottima. Nel complesso mi sento in ottima forma. Volevo essere un po’ diverso da Biden. Ho fatto un test cognitivo”. Il tycoon ha assicurato di aver risposto bene a tutte le domande e di aspettarsi il rapporto del medico entro domenica. “Non so cosa dirvi oltre al fatto che ho azzeccato tutte le risposte”, ha detto ai giornalisti. “Il test è qualcosa che il popolo americano voleva”.

Donald Trump ha 78 anni ed è il più anziano presidente ad aver mai prestato giuramento. Il tema dell’età dei candidati è stato al centro dell’ultima campagna elettorale, con l’ex leader della Casa Bianca Joe Biden in evidente stato di declino cognitivo e il suo sfidante dichiarato da molti opinionisti come troppo vecchio per poter governare a dovere il Paese. Gli stessi, per altro, che fino al colpo di mano dei democratici e la sostituzione dell’ex presidente con Kamala Harris, avevano sempre sostenuto che l’82enne Biden fosse nel pieno delle sue facoltà e non avevano mai fatto cenno alla sua età come a un problema.

Anzi, era stato proprio Trump a portare la questione al centro del dibattito, specialmente dopo iltra i due del giugno scorso, durante il quale il mondo intero aveva potuto constatare le problematiche che affliggevano l'allora presidente