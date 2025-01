"Ho visto la gente volare". Cade seggiovia in Spagna, almeno 17 feriti gravi

Incidente Astun

Grave incidente in Spagna, dove la caduta di una cabina della seggiovia di Astun, nel Nord-Est del Paese, sul versante iberico dei Pirenei, ha causato il ferimento grave di almeno 17 persone. Altre 30 sono rimaste contuse ma pare non siano in imminente pericolo. " All'improvviso le seggiovie hanno iniziato a sobbalzare e la gente volava ", ha raccontato un testimone che ha assistito all'incidente, e che prima della caduta ha visto saltare uno dei cavi. Secondo quanto riportato dai media, sono stati mobilitati cinque elicotteri e circa dieci ambulanze per evacuare i feriti negli ospedali più vicini.

I direttore generale delle emergenze del Governo dell'Aragona, Miguel Ángel Clavero, ha riferito che l'incidente è stato causato da un guasto nel funzionamento di una delle carrucole, che ha provocato la rottura del cavo che tratteneva una delle sedute. L'impianto è stato ovviamente chiuso e tutta la zona è stata al momento liberata per permettere l'intervento dei soccorsi e per garantire la sicurezza della zona. Una testimone ha raccontato a Canal 24 horas di aver visto diverse persone cadute a faccia in giù rimaste a terra per diversi minuti e altre rotolare giù per la pista. Le sarebbe riuscita a saltare in tempo e ha spiegato che alcuni dei feriti più gravi sono quelli sui quali è caduta addosso parte della struttura.