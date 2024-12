Paura in Gran Bretagna, hostess apre il portellone e cade dall'aereo

Ascolta ora 00:00 00:00

Tanta paura per un'hostess della TUI Airways Limited, compagnia aerea charter britannica. Dopo aver aperto il portellone dell'aeromobile, la donna è precipitata sulla pista poiché non erano più posizionate le scale indispensabili per lasciare il vettore. Sul caso, le autorità hanno già avviato un'inchiesta.

L'incidente in pista

Secondo quanto riferito dai quotidiani inglesi, l'episodio si è verificato all'aeroporto di East Midlands lunedì scorso, intorno alle ore 16.30 locali. L'aereo della TUI si stava preparando a partire e la hostess era andata ad aprire uno dei portelloni, convinta che le scalette non fossero state ancora rimosse. Purtroppo il supporto non si trovava più assicurato all'aeromobile, e la donna è precipitata a terra, facendosi molto male.

In breve tempo tutti si sono resi conto della situazione e sono stati contattati i soccorsi. L'assistente di volo è stata immediatamente caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso del Queen's Medical Center. Ad accorrere in aiuto della donna sono stati gli operatori East Midlands Ambulance Service, i quali hanno riferito di essere stati contattati per un'emergenza.

"Ha aperto la porta, ha fatto un passo fuori e le scale che avrebbero dovuto essere lì non erano lì per qualsiasi motivo. È caduta sull'asfalto e ho sentito che era gravemente ferita ", ha raccontato un testimone al Nottinghamshire Live.

Aperta un'inchiesta

Sulla vicenda è stato deciso di aprire un'inchiesta. Ad occuparsi delle indagini è l'Air Accident Investigations Branch che intende risalire a eventuali responsabilità. La mobilizzazione delle scale spetta al personale di terra, che lavora per la compagnia aerea, ed è su questo aspetto che gli investigatori dovranno concentrarsi.

Simon Hinchley, direttore delle operazioni presso l'East Midlands Airport ha commentato: "Come primo soccorso medico sul posto, i nostri vigili del fuoco si sono occupati di un incidente avvenuto lunedì, quando un membro dell'equipaggio di cabina TUI ha subito lesioni mentre un aereo si stava preparando a partire.

East Midlands Ambulance Service ha partecipato e portato il membro dell'equipaggio ferito in ospedale. Le auguriamo una pronta guarigione e assistere tutte le parti con le indagini".

Nessuna dichiarazione, invece, è stata rilasciata dalla TUI Airways Limited.