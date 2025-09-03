Houston, 11enne suona il campanello e scappa. Ucciso dal proprietario di casa

Chi non ha mai suonato un campanello e poi è scappato via quando era ragazzino? Oggi questo scherzo, che sembrava un ricordo del passato, è tornato popolare grazie ad un nuovo trend di TikTok che negli states viene chiamato "Ding Dong ditch".



Uno scherzo che i più giovani si divertono a fare, sopratutto nelle ore notturne, quando la vittima sta già dormendo. I ragazzini citofonano con forza fino a svegliare il residente, obbligandolo ad alzarsi, andare alla porta d'ingresso e, una volta aperta, non fargli trovare nessuno.



Oltreoceano però c'è chi non la prende sul ridere, se per alcuni si tratta solo di un gioco, chi questo gioco lo subisce a volte non la prende troppo bene e si sente in diritto di "contrattacare", a volte arrivando all'estremo. L'ultimo caso è avvenuto a Houston, Texas, dove un 42enne è stato incriminato per l'omicidio di un bambino di 11 anni che aveva suonato il suo campanello per poi scappare. Secondo la Cnn l'uomo, una volta uscito dall'abitazione, avrebbe aperto il fuoco contro il ragazzino, uccidendolo.

Negli Stati Uniti infatti questa nuova tendenza ha già fatto delle vittime.

Nel maggio scorso unè stato colpito e ucciso da una serie di colpi di pistola mentre registrava un video del "ding dong ditch". Mentre nel 2020 un uomo ha ucciso tre- che avevano suonato il suo campanello per poi darsi alla fuga- travolgendoli con la propria