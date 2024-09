I 40 anni di Harry. L'eterno adolescente finito stritolato dagli artigli di Meghan

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri ha compiuto quarant'anni e sta attraversando un'adolescenza complicatissima. Non è prodige e ha definitivamente perso la grazia di essere enfant, malgrado la sua percezione. Tutta la tenerezza e l'indulgenza che aveva catalizzato su di sé per il fatto di essere l'inconsolabile orfano di Diana e, di conseguenza, un eccellente candidato per la psicoterapia, l'ha diluita nella scelta di quella moglie insopportabile e irrimediabilmente americana. Una portatrice sana di invidia, che è la ruggine dell'anima, mascherata dietro a quella mascella USA paralizzata sul sorriso e talmente piena di denti da farla sembrare un roditore risentito.

Sembrava dovesse essere il prosieguo inconvenzionale dell'adorata Lady D, il perfetto punto di rottura dal peggio della Corona, e invece, fin qui, Meghan Markle è stata (eredi a parte) la rovina di Harry. La donna che lo ha fatto sentire bandito da se stesso. Ieri ha compiuto quarant'anni in balia del vento. I rapporti con la famiglia pregressa falcidiati e un futuro che fatica a prendere forma (sempre relativamente, certo): tutto ciò che nessuno avrebbe mai immaginato per il secondogenito Windsor e che di certo la sua adorata mamma non si sarebbe mai augurata. La nonna protettrice (Harry è sempre stato il suo preferito, gli ha perdonato l'imperdonabile) scomparsa ormai due anni fa, il Regno Unito offeso e deluso, il padre, Re Carlo, che gli ha fatto gli auguri via Skype (e che, secondo indiscrezioni, avrebbe pure voglia di riappacificarsi, visto anche il suo stato di salute) e il fratello William, con cui i rapporti sono glaciali, che lo ha omaggiato via Instagram assieme alla moglie Kate Middleton. Postando una foto di Harry sorridente accompagnata dalla formalissima frase «Augurando al Duca di Sussex un buonissimo compleanno!». Ci hanno tutti visto l'ennesima mano tesa nei confronti del figliol non prodigo. Una specie di riavvicinamento, una tregua nella misteriosa e mai dichiarata guerra della loro fratellanza. Un gesto per scuotere l'atmosfera, forse caldeggiato proprio da Kate e dal suo talento nello stemperare i conflitti. Fatto sta che Harry festeggia in California assieme alla moglie (secondo alcune indiscrezioni, in realtà manco con lei) e ai loro due figli Archie e Lilibet (chissà, a proposito, cosa diranno un giorno al padre e soprattutto alla madre per aver deciso questo autoesilio che li coinvolge tutti). La settimana prossima riceverà alcuni amici d'infanzia in arrivo da Londra e assieme trascorreranno qualche giorno nella natura, tra sentieri e laghi di montagna. La cara, antica, agiatissima vita verde che un tempo prosperava nella negligenza autorizzata dell'essere un membro della famiglia reale tra le più antiche d'Europa. Oggi tutti fanno i conti in tasca ad Harry per cercare di capire quanto e per quanto le rivelazioni infamanti sulla sua stirpe d'origine potranno ancora finanziarlo.

Oltre alla parte di eredità della Regina madre (quattro milioni di sterline) sbloccata giusto ieri grazie all'importante compleanno. Ma l'esosa Meghan costa e fatica ad ingranare con ognuna delle sue attività (dalle produzioni tv alla gamma di prodotti domestici e marmellate American Riviera Orchard) a causa anche, pare, del suo dispotico carattere. Quello in balia del quale dispiace immaginare il sensibilissimo, tormentato Harry, irrimediabilmente segnato dalla perdita della sua mamma. Tutto gli avremmo augurato tranne che di finire tra gli invisibili artigli rosa confetto di una matrigna travestita da vittima.

Meghan l'attrice vegana, la divisiva, l'alternativa rabbiosa, la rancorosa. È voluta entrare a Buckingham Palace e ha corso il rischio che corre chiunque si avvicini ai Windsor senza avere una «massa» adeguata. Solo che quando se n'è andata ha portato Harry via con sé.