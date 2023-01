I sorrisi, poi il boato e le fiamme: l’ultimo minuto a bordo dell’aereo caduto in Nepal

Quante volte, davanti a un incidente aereo, ci si chiede cosa possono aver pensato i passeggeri a bordo del velivolo in quei momenti drammatici. Ci si chiede cosa possa essere accaduto, se possano aver avuto il tempo di rendersene conto. Tutte domande alle quali non è possibile, quasi mai, dare una risposta. La scatola nera degli aerei, infatti, registra solamente le voci della cabina di pilotaggio ma non quelle dei passeggeri. Dai voli dirottati dell'11 settembre 2001 sono arrivate le testimonianze dei passeggeri che hanno utilizzato il satellitare per chiamare casa ma dall'aereo precipitato in Nepal questa mattina arrivano anche le tragiche immagini degli ultimi, terribili, momenti di vita dei passeggeri del volo Yeti Airline.

A congelare nel tempo una testimonianza così forte e così tragica è stato, suo malgrado, un giovane passeggero che poco prima dell'atterraggio aveva deciso di effettuare una diretta Facebook. Stando a quanto si apprende dalle immagini registrate dal giovane, la tragedia si è compiuta in poco più di un minuto. Fino a quel momento, il passeggero stava parlando con i suoi follower: sorride, si inquadra lui e inquadra anche gli altri passeggeri che si trovano a bodo dell'aereo, un ATR-72 con 68 passeggeri a bordo e 4 membri dell'equipaggio. All'improvviso si sente un rumore sordo e le persone a bordo capiscono che c'è qualcosa che non va. Iniziano a urlare, il telefono del giovane riprende immagini confuse fino a quando non registra lo schianto. Si vedono le fiamme che avvolgono l'aereomobile, fino a quando anche il telefono non interrompe la diretta.

Proprio il fatto che il ragazzo abbia effettuato una diretta Facebook e non semplicemente registrato un video col suo telefonino ha permesso di conservare la registrazione. Il telefono con ogni probabilità è andato distrutto con l'incendio che si è sprigionato dopo lo schianto ma la registrazione, salvata sui server del social media, è stata salvata e sarà ora probabilmente acquisita dagli investigatori per indagare a fondo sulle cause dell'incidente. Dalla lista passeggeri si evince che i passeggeri stranieri a bordo dell'aereo fossero in tutto 15: due argentini, un francese, un irlandese, due coreani, quattro russi e cinque indiani.