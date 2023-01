“Il pilota ha cercato di non colpire le case”. Ecco cosa è successo in Nepal

Per tutto il giorno si sono susseguite voci circa possibili sopravvissuti dopo lo schianto dell'aereo in Nepal ma, una volta giunta la sera su Pokhara, le ricerche sono state interrotte con la certezza che nessuno dei 68 passeggeri e dei 4 membri dell'equipaggio è riuscito a salvarsi. Sono numerosi i video che sono circolati sui social fin dal mattino e che mostrano gli ultimi istanti di volo dell'aereo, un ATR-72 della compagnia Yeti Airline. Immagini che ora sono al vaglio delle autorità per determinare quali possano essere le cause del disastro aereo.

" Il pilota ha fatto del suo meglio per non colpire le case. C'era un piccolo spazio proprio accanto al fiume Seti e l'aereo ha colpito il suolo in quel piccolo spazio ", ha detto una testimone. Il nuovo aeroporto internazionale di Pokhara, inaugurato una manciata di giorni fa, era la destinazione del volo partito da Kathmandu. L'area intorno allo scalo nepalese è densamente popolata e dalle immagini si vede il pilota che effettua una virata proprio per evitare di cadere al di sopra delle case che occupano quello spazio, evitando una strage numericamente ancora più grande.

Poche ore fa la compagnia aerea ha reso noto che sono stati recuperati i corpi di 69 delle 72 persone, 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio, che si trovavano a bordo del velivolo. E il portavoce di Yeti Airline, Pemba Sherpa, ha dichiarato alle agenzie che non ci sono sopravvissuti e che le notizie circolate sul recupero di feriti sono false. Escluse vittime tra i residenti locali. Con l'arrivo della notte, le ricerche sono state interrotte. " L'aereo si è schiantato in una gola, quindi le operazioni di recupero dei cadaveri sono difficili ", ha detto il portavoce dell'esercito Krishna Prasad Bhandari, citato dal Guardian.

Ancora incerte le cause dell'incidente. Gli analisti di volo affermano che il Nepal non dispone delle infrastrutture per previsioni meteorologiche accurate, specialmente nelle aree remote con terreno montuoso impegnativo dove in passato si sono verificati incidenti mortali. Il tempo può anche cambiare rapidamente in montagna, creando condizioni di volo insidiose. La presidente del Nepal, Bidhya Devi Bhandari, si è detta "scioccata" dalla notizia dell'incidente aereo avvenuto oggi a Pokhara: lo riferiscono i media indiani, secondo cui non è stata ancora trovata la scatola nera dell'aereo.